Ascolti tv 6 maggio: Guardiani senza avversari (Mediaset al risparmio). Rai3 aggrega le donne in fuga dai talk e dall’Europa League

Liotti non sente l’impatto dell’Europa League, in onda su Tv8 e Sky, ma con la Roma già eliminata, e cresce pure Amore Criminale. Canale5 (Pio e Amedeo) e Italia1 (Giacobbo) replicano, ma cala pure Dritto e Rovescio ‘rosa’ (Renzi, Corona, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta) che però batte Piazzapulita (Davigo, Palamara e la crisi della giustizia).

Ascolti Tv: il calcio dell’Europa League pay + free a 2 milioni 7,8%

I Guardiani cresce un poco; e senza L’Isola in campo (che stasera si schiera contro Carlo Conti e Top Dieci), ma proponendo ‘soltanto’ Pio e Amedeo in replica, Canale 5 viene doppiata dall’ammiraglia rivale. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 5 maggio, in una serata in cui Diretta Gol di Europa League su Tv8, con Roma-Manchester United (qualificazione già decisa dopo il 6 a 2 degli inglesi dell’andata) e Arsenal-Villareal in versione Diretta Gol, hanno prodotto ‘solo’ 1,251 milioni di spettatori e 4,9% in chiaro e 727mila spettatori (2,9%) per il complesso dell’offerta pay (sette giorni prima Manchester United-Roma aveva prodotto 1,7 milioni di spettatori con il 7% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky).

In pratica Un Passo dal Cielo, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le presenze stabili, ha ottenuto 4,860 milioni di spettatori ed il 21,8% (4,747 milioni di spettatori con il 20,2% sette giorni prima). Mentre Felicissima sera- Il meglio di, con un montaggio della trasmissione di Pio e Amedeo ha avuto circa 2,1 milioni di spettatori e l’11% di share. Ha tirato al risparmio anche Italia 1, che con Roberto Giacobbo in replica (anche lui normalmente collocato al venerdì) ha avuto solo 781mila spettatori ed il 4% con Gli Album di Freedom.

Le altre partite di giornata

L’altra partita interessante – e influenzata anche questa un po’ meno di sette giorni prima dal calcio – è stata quella tra i talk. Ha vinto allo sprint Dritto e Rovescio su Piazzapulita, con Anni20 all’1,7%, con Paolo Del Debbio che ha strizzato l’occhio senza successo ad un pubblico più femminile (con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando nel panel degli ospiti) e invece Corrado Formigli che ha puntato molto sui problemi e gli scandali della magistratura – dal caso Palamara alla cosiddetta Loggia Ungheria tirata in ballo dall’avvocato Piero Amara – cercando di raggiungere il suo target più alto e raffinato di cultori.

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha puntato su Matteo Renzi ed ha mantenuto lo spazio con Mauro Corona. E poi ospitando anche Beatrice Lorenzin, Silvia Sardone, Massimiliano Salini, Andrea Romano, Giovanni Donzelli, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Klaus Davi, Maurizio Belpietro, Antonio Caprarica, il talk di Del Debbio ha avuto 956mila spettatori ed il 5,3% (1,087 milioni di spettatori ed il 5,8% sette giorni prima).

Su La7 Piazzapulita ha ospitato tra gli altri Luca Palamara, Alfredo Robledo, Laura Boldrini, Emiliano Fittipaldi, Susanna Ceccardi, Annalisa Cuzzocrea, Giuseppe Remuzzi, Paolo Giordano, Stefano Massini, Guido Crosetto, Costantino Della Gherardesca, Alessandro Porro, Giuseppe Bertuccio D’angelo. Così impostato, il talk di Formigli con un’intervista esclusiva Piercamillo Davigo e la telefonata di replica piccata di Sebastiano Ardita è arrivato a 917mila spettatori con il 5,2% di share (a 1,030 milioni ed il 5,4% sette giorni prima). È rimasta dove era Francesca Parisella su Rai2. Anni Venti ha totalizzato 422mila spettatori con l’1,7% (411mila spettatori e 1,7% sette giorni prima). In questo contesto su Rai3, alla terza puntata, Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione, ha ottenuto 1,5 milioni ed il 6,3%, facendo un bel balzo n avanti rispetto alle due precedenti puntate (1,2 milioni di spettatori ed il 4,9% sette giorni prima).

Emanuele Bruno

(Nella foto Diritto e rovescio)