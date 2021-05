Ascolti tv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica

Ascolti tv: Rai1 stravince senza concorrenza

Una vittoria a mani basse per Rai1, che con Un passo dal cielo 6 senza una vera concorrenza ha registrato il 21,8% di share media con 4,860 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa serie con Daniele Liotti aveva raccolto il 20,2% e 4,7 milioni. Con meno della metà degli ascolti si piazza Il meglio di Felicissima sera con Pio e Amedeo su Canale5 all’11% e 2,095 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 16,5% e 2,871 milioni con L’Isola dei Famosi. Terza piazza per Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 al 6,3% e 1,526 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 4,9% e 1,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la semifinale di Europa League tra Roma e Manchester United, vinta dai giallorossi per 3 a 2 (qualificati però gli inglesi), su Tv8 al 5% con 1,251 milioni di tifosi collegati, che con l’aggiunta dei canali pay di Sky Sport la share arriva a 7,6%. Poi il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 5,3% e 956 mila spettatori, Piazza pulita su La7 al 5,2% e 917 mila contatti, L’album di Freedom – Oltre il confine su Italia1 al 4% e 781 mila, Anni 20 su Rai2 all’1,7% e 422 mila e Vizi e virtù – Conversazione con Francesco sul Nove all’1% e 264 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,8%. In access prime time Deal with It su Nove all’1,8% e 446 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Un passo dal cielo 6)