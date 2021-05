Ascolti tv 5 maggio digital e pay: Chelsea-Real fa il record (estere) di share su Sky. Sinner via da Madrid con 114mila. Papi traina Maisano

In luce il tennis con Sinner-Popyrin su Sky. In prima serata, tra le native digitali free. Su Tv8 Name the tune-Indovina la canzone 723mila e 3,3%. Su Iris Flight 491mila e 2%. Su Nove Accordi & Disaccordi 468mila e 1,9% di share. Su RaiMovie Se Dio vuole 382mila spettatori e 1,5%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 5,7% nell’intera giornata e 5,8% in prima serata; altre Mediaset 7,8% e 8,1%

Il calcio della Champions League al meglio delle proprie prestazioni pay senza italiane in questa stagione, alla sera di mercoledì 5 maggio. Chelsea-Real Madrid, vinta dagli inglesi per due a zero, ha riscosso 1,178 milioni di spettatori e il 4,6%. Sette giorni prima sempre su Sky PSG-Manchester City era arrivata a 1,184 milioni e 4,4% di share. Inoltre sempre su Sky al pomeriggio, per il Torneo Atp di Madrid, la sconfitta di Jannik Sinner contro Alexei Popyrin ha avuto 114 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prima serata vince di nuovo Name the tune

In prima serata. Su Tv8 la quarta puntata di Name the tune-Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione ha avuto 723mila spettatori e il 3,3%. Su Iris Flight 491mila e 2%. Su Nove la puntata di Accordi & Disaccordi con Matteo Bassetti e Alessandro Sallusti ospiti 468mila e 1,9% di share. Su RaiMovie Se Dio vuole 382mila spettatori e 1,5%. Su Rai4 Rocknrolla ha ottenuto 296mila spettatori con 1,22%. Su La5 New York Academy a 287mila spettatori con 1,2%. Su RealTime Abito da sposa cercasi: Puglia a 260mila e 1%. Sul 20 Sucker Punk ha raccolto 252mila spettatori con 1,04%. Su Cine34 Fausto e Furio 188mila spettatori e 0,8%. Su Rai Premium Chiamami ancora amore fa 185mila spettatori con 0,8%. Su TopCrime Law & Order 185mila spettatori e 0,7%. Su La7d I Tudors consegna 74mila spettatori e 0,3%. Su Italia2 My Hero Academia a 46mila spettatori e 0,2%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 488mila e 1,9%. Su Nove Deal with it ha raccolto 461mila spettatori e 1,8%. Su La5 Uomini e Donne 457mila spettatori con l’1,9%. Su Real Time Cortesie in famiglia a 313mila spettatori con 1,3%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 38mila e 0,7%. 4 Ristoranti 43mila spettatori e 0,4%. Nel pomeriggio. Su TV2000 Rosario in Diretta 611mila spettatori con il 5,2%. Su TV8 Un matrimonio su misura 228mila spettatori con 2,2%, Vite da Copertina 128mila spettatori con 1,2%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 202mila spettatori e 1%. In seconda serata. Su Tv8 Permesso Maisano a 278mila e 3,3%. Su Nove Fratelli di Crozza ha conseguito 203mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chelsea-Real Madrid)