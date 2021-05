Ascolti tv 5 maggio 2021: Raoul Bova batte Chi l’ha visto?, che è davanti ad Alberto Angela

Ascolti tv: la fiction di Canale5 batte il programma di Rai3

Ancora una serata vincente per la fiction Buongiorno, mamma! su Canale5, che ieri sera ha registrato il 16,5% di share media con 3,474 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie con Raoul Bova aveva raccolto il 16,16% e 3,4 milioni. Dietro si piazza a sorpresa Chi l’ha visto? su Rai3 con il 13,7% e 2,983 milioni di contatti con un aggiornamento sul caso Denise Pipitone. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 10,58% e 2,3 milioni. Medaglia di bronzo per Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1 in calo con il 12,9% e 2,883 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela aveva portato a casa il 13,885 e 3,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Geostorm su Italia1 con il 6,2% e 1,434 milioni di spettatori, poi Il Sole è anche una Stella su Rai2 al 4,2% e 1,035 milioni e Zona bianca su Rete4 al 3,8% e 764 mila. Si chiude con il game show Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 con il 3,3% e 723 mila contatti, poi Atlantide su La7 al 2,9% e 542 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,9% e 468 mila. La semifinale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid, vinta per 2 a 0 dagli inglesi, ha registrato il 4,5% di share media sui canali Sky Sport.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 20,2%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,9% e 487 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 461 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Buongiorno, mamma!)