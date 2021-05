Ascolti tv 4 maggio digital e pay: la Champions cresce sulla pay e il derby italiano del tennis da Madrid fa 100mila. Stallone è sempre Stallone

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,5% nelle 24 ore e 6,9% in prima serata. Altre Mediaset 7,4% e 7,9%

C’era calcio in chiaro in prima serata su Canale 5 e Montalbano in replica su Rai1, martedì 4 maggio, ma complessivamente l’offerta generalista delle ammiraglie non ha fatto il pieno. La partita di semifinale della Champions League, Manchester City-Psg, finita con la vittoria della squadra di Pep Guardiola per due a zero ha avuto in chiaro 4,231 milioni di spettatori e il 16,3% di share. Lo stesso match su Sky ha conseguito 856mila spettatori e il 3,3% di share. Inoltre sempre su Sky al pomeriggio il derby italiano del Torneo Atp di Madrid, Berrettini-Fognini, vinto dal tennista romano, ha avuto 100mila spettatori.

Tra le digital free vince 20 in prime time. Al pomeriggio va forte Lourdes

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Sul 20 John Rambo a 607mila spettatori con il 2,3%. Su Rai Premium Babysitter per forza a 597mila spettatori e 2,3%. Su Rai4 Papillon a 471mila spettatori con 1,9%. Su Real Time Primo Appuntamento raccoglie 375mila spettatori e 1,42%. Sul Nove The Call ha raccolto 360mila spettatori con l’1,4%. Su Iris Il Grande Sentiero 298mila e 1,32%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 276mila spettatori con l’1,2%. Su Rai Movie Transcendence ha raccolto 269mila spettatori con l’1,1%. Su TopCrime The Mentalist 200mila spettatori con 0,74%. Su La5 L’Isola dei Famosi a quota 186mila spettatori con l’1%. Su La7D Downton Abbey ha raccolto 168mila spettatori con lo 0,72%. Su Cine 34 Finché c’è guerra c’è speranza a 128mila e 0,5%.

In access: Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 516mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age 482mila spettatori con 1,9%. Su Real Time Cortesie in famiglia a 339mila e 1,4%. In preserale. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 266mila spettatori e 1,3%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 30mila e 0,6%; Quattro Ristoranti ha raccolto 87mila spettatori con lo 0,9%. Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 681mila spettatori con il 6%. Su TV8 Forest Cove 251mila spettatori e 2,5%. Vite da Copertina 110mila spettatori con lo 1%. In seconda serata. Su Nove A perfect getaway a 122mila spettatori e 1,1%.Su Tv8 Mappe Criminali a 112mila e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di City-Psg)