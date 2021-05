Ascolti tv analisi 4 maggio: Zingaretti pareggia con Guardiola, Savino e Marcuzzi staccano Brignano, Floris su Giordano e Berlinguer

Con L’altro capo del filo in replica, Montalbano pareggia con la semi finale di ritorno della Champions League senza italiane (in sovrapposizione pura). Savino e Marcuzzi distanziano un Brignano in crescita. Tra i ‘talkers’ vince La7 su Rete4 e Rai3. Berlinguer insiste con Art Attack per fare innervosire Mannoni.