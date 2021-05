Lodovica Comello smentisce: Non condurrò X Factor

Lodovica Comello conduce Italia’s Got Talent su Tv8

Con una serie di stories esilaranti su Instagram, facendo il verso a qualche soubrette sudamericana amante della chirurgia estetica, Lodovica Comello ha appena smentito le voci che la vedrebbero già alla conduzione della prossima stagione di X Factor. Ieri TvBlog, infatti, aveva pubblicato un articolo in cui si dava ormai in dirittura d’arrivo l’accordo tra la showgirl, alla guida di Italia’s Got Talent su Tv8, e il talent show canoro di Sky, ancora in cerca di una o un sostituto di Alessandro Cattelan.

Il nome della Comello ha iniziato a circolare da subito, da quando Cattelan aveva annunciato il suo addio alla pay tv satellitare dopo 10 anni di rapporto, per approdare in Rai. Tutti hanno pensato alla cantante-attrice-conduttrice come naturale erede della plancia di comando di X Factor, ma oggi Lodovica Comello ha smentito. E lo ha fatto con grande ironia.

GUARDA IL VIDEO



Continua quindi la caccia al conduttore o conduttrice di X Factor e i tempi sono sempre più stretti, visto che tra poco partiranno le audizioni. Lato giuria, invece, come sottolinea TvBlog si prospetta una conferma in blocco dei giurati dell’anno scorso: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Hannibal

(Nella foto Lodovica Comello)