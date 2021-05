Ascolti tv 4 maggio 2021: il Manchester City batte il Paris Saint Germain e Montalbano

Ascolti tv: la semifinale di Champions League su Canale5 meglio della fiction in replica su Rai1

La semifinale di Champions League, tra Manchester City e Paris Saint Germain (vinta dagli inglesi per 2 a 0), in chiaro su Canale5 ha vinto la gara degli ascolti tv di ieri sera delle reti generaliste, registrando il 16,3% di share media con 4,231 milioni di tifosi collegati. Settimana fa il match di andata tra Real Madrid e Chelsea, questa sera su Sky il ritorno, aveva raccolto il 13,8% e 3,5 milioni. Battuto per la prima volta Il commissario Montalbano su Rai1 con la replica dell’episodio L’altro capo del filo, che ha fatto il 17,8% e 4,172 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la fiction con Luca Zingaretti aveva portato a casa il 20,4% e 4,7 milioni con la replica de La rete di protezione. Medaglia di bronzo per Le Iene Show su Italia1 con il 10,8% e 1,847 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino aveva fatto il 10,9% e 1,862 milioni.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio il one-man-show Un’ora sola vi vorrei su Rai2 con Enrico Brignano al 6,9% e 1,804 milioni di spettatori, poi i talk show diMartedì su La7 al 5,7% e 1,264 milioni e Fuori dal coro su Rete4 al 5,2% e 964 mila. La classifica prosegue con il talk show #Cartabianca su Rai3 al 4,2% e 926 mila contatti, poi il film The Call su Nove all’1,4% e 360 mila e Italia’s Got talent – Best of su Tv8 all’1,2% e 276 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,5%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,4%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,9% e 482 mila, mentre Deal with It su Nove al 2% e 516 mila

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Manchester City-Paris Saint Germain)