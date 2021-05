Nomine Rai: ecco gli elenchi di Camera e Senato

ANTEPRIMA TVZOOM - Abbiamo ricevuto gli elenchi delle candidature per il Consiglio d’Amministrazione della Rai, è un elenco non verificato, ma tutti i nomi sono plausibili. Ci saranno i nuovi vertici di viale Mazzini tra questi?

Ecco tutti i candidati al Cda Rai

Abbiamo ricevuto gli elenchi di Camera e Senato delle candidature per il Consiglio d’Amministrazione della Rai. In queste liste, che non possiamo verificare, ma che parrebbero essere aggiornate al primo maggio, ci potrebbero essere i prossimi vertici della tv di Stato. Giornalisti, manager e liberi professionisti, ecco tutti nomi.

(Nella foto la statua equestre di viale Mazzini a Roma, davanti alla sede Rai)