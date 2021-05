Ascolti tv 3 maggio digital e pay: il Toro che manda il Parma in Serie B in evidenza. Il miglio verde è sempre cult

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 5,9% intera giornata e 5,4% prima serata; altre Mediaset 8,1% e 8%.

Un posticipo rilevante per la salvezza nel campionato di Serie A in evidenza, lunedì 3 maggio. Su Sky in prima serata Torino-Parma, vinta per uno a zero dai granata, con la certezza della retrocessione per i gialloblù, ha ottenuto 424mila spettatori e l’1,6% di share; sette giorni prima Lazio-Milan aveva avuto 1,266 milioni di spettatori con il 4,6%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Iris su Tv8

In prima serata. Su Iris Il miglio verde a 660mila spettatori con il 3,3%. Su Tv8 4 Hotel a 369mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Movie La ballata di Cable Houge raccoglie 346mila spettatori con l’1,4%. Su La5 Rosamunde Pilcher 339mila spettatori e 1,4%. Sul Nove Il tredicesimo guerriero ha raccolto 325mila spettatori con l’1,4%. Su Rai4 Resident Alien segna 324mila spettatori e 1,3%. Su 20 Rise of legend a 296mila e 1,3%. Su Real Time Sorelle al limite ha trovato 275mila cultori e 1,1%. Su Rai Premium Ispettore jury- Il gatto e il topo a 239mila spettatori con lo 0,9%. Su TopCrime Csi Miami 215mila spettatori e 0,8%. Su Cine 34 Forever Young 207mila spettatori e 0,82%. Su La7d Josephine Ange Gardien raccoglie 166mila spettatori e 0,7%. Su Italia2 Dragonheart a 56mila spettatori con 0,22%.

Nelle altre fasce, Papi batte Corsi e Cortesie in famiglia

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 38mila spettatori con 0,7%. 4 Ristoranti 83mila e 0,8%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 652mila spettatori con il 5,9%. Su Tv8 Ritorno a romance 253mila con il 2,5%. Vite da Copertina ha raccolto 125mila spettatori con 1,2%. Sul Nove Delitti a Circuito Chiuso 222mila spettatori e 2,1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 236mila spettatori con l’1,1%. In access. Su Tv8 Guess my age a 528mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 469mila spettatori e 1,8%. Su Real Time Cortesie in famiglia a 332mila spettatori con l’1,3%. In seconda serata. Su Tv8 Antonino Chef Academy raccoglie 109mila spettatori con 1,8%. Sul Nove Sotto corte marziale 133mila spettatori e 1,6%.

