Ascolti tv 3 maggio analisi: altro che Fedez, vola il ‘partito’ di Report con Renzi, i servizi e Berlusconi. Blasi battuta dal sembiante

Per Chiamami ancora amore, con Greta Scarano protagonista, esordio da 3,8 milioni, lontano da Puccini e a misura di Compagnia del cigno. L’Isola di Ilary Totti non perde accoliti, mantenendo la leadership notturna. Report va al massimo (picco col servizio sui Servizi segreti) e fa il triplo di Quarta Repubblica. Bene Rovazzi/Zingaretti su Rai2.

Ascolti tv, profilo Isola ieri: il reality sfiora il 39% in Valle D’Aosta, va male in Friuli e Marche. Picco con Gilles Rocca in discussione nella Palapa e nel finale share vicino al 30% con la nomination degli arrivisti.

Non era semplice per Greta Scarano, senza un deciso e preciso radicamento popolare e una notorietà solida presso il pubblico di Rai1, ieri – lunedì 3 maggio – avvicinarsi al risultato che sette giorni prima Vittoria Puccini aveva ottenuto con l’ultima puntata de La Fuggitiva (5,3 milioni di spettatori ed il 22,2%). La fiction all’esordio sull’ammiraglia pubblica, Chiamami ancora amore, ha riscosso 3,8 milioni e 16,3% di share, collocandosi quindi in zona La compagnia del cigno. Dall’altra parte della barricata, Ilary Blasi, di cui Greta era appena stata alter ego in Speravo de morì prima su Sky, conduceva l’ennesima puntata dell’Isola dei famosi, dovendo cercare di invertire un trend calante. La settimana prima, infatti, il reality era arrivato a 2,877 milioni ed il 17,4%. Eliminando il piangens Gilles Rocca e proponendo le ottime prestazioni parasportive di Angela Melillo e Ignazio Moser, ieri l’Isola si è attestata al solito bilancio: 2,885 milioni e 17,43% di share.

Credibilità e autorevolezza di Report e Ranucci. 3,6 milioni circa e 13,3% prima delle 22

Sul podio è salito come sempre Sigfrido Ranucci, che aveva un menù particolare e forte. Videogiochi in evoluzione preoccupante, servizi segreti e Matteo Renzi (picco da 3,556 milioni e 13,3% alle 21.48), lo pseudo complotto della magistratura contro Silvio Berlusconi. Curiosità – quasi senza precedenti – il programma ha chiamato direttamente in causa anche la trasmissione rivale Quarta Repubblica, Nicola Porro e Piero Sansonetti. Così organizzato Report ha portato a casa 3 milioni e 12,3% di share, arrivando al livello delle migliori prestazioni stagionali (sette giorni prima a 2,3 milioni di spettatori ed il 9,3%). Buonissimo risultato se si considera il bilancio del più diretto avversario. Quarta Repubblica ha parlato dei veleni nella magistratura e la Loggia Ungheria, dell’intervento di Fedez al Concertone, del ddl Zan contro l’omofobia, di Beppe Grillo, suo figlio e i tre suoi amici. Ospitando tra gli altri Daniele Capezzone, Vladimir Luxuria, Stefano Zecchi, Federico Rampini, Matilde Siracusano, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Filippo Facci, suor Anna Monia Alfieri, Antonino Spirlì, Stefano Arditti, Filippo Patroni Griffi, Anselma Dall’Olio, Carlo Nordio, il conduttore Nicola Porro ha riscosso ‘solo’ 1,088 milioni ed il 5,8% (908mila e 4,8% sette giorni prima), approfittando anche lui della ‘debole’ proposta di calcio (Torino-Parma a 424mila e 1,6%).

Articolata come sette giorni prima l’offerta di cinema, ma stavolta molto forte con la seconda rete: su Italia 1 l’action Overdrive ha riscosso 1,4 milioni di spettatori e il 5,7%, ma su Rai2 la strana coppia de Il Vegetale, Fabio Rovazzi con Luca Zingaretti ha conseguito ben 1,846 milioni di spettatori e il 5,8%. Infine su La7 The Interpreter è arrivato a 664mila e 2,8% di share.

La serata ed il profilo di Ilary ieri

Sempre interessante rimane la composizione dell’ascolto dell’Isola dei famosi. Quello di Ilary rimane il programma più visto sul target commerciale (15-64 anni) con il 17,6% di share e sul pubblico under 54 con il 18,96%.

Il dato più alto in share è sulle donne 20-24 anni con il 35%. In Valle D’Aosta il 38% circa dei televisori accessi guardano l’Isola. In Friulì e nelle Marche il reality rimane sotto il 10%. Lo promuovono anche Puglia (21,6%), Calabria (19,85%), Campania (22,44%), Sicilia (20,6%). Il picco di ascolti è arrivato alle 22.00 quando era in discussione la permanenza di Gilles Rocca (poi eliminato) sull’Isola (3,822 milioni di spettatori); il picco in share è stato alle 24.58 sulle nomination palesi degli arrivisti (29,65%).

Le altre partite di giornata. Bene Il paradiso delle signore. Lilli doppia Palombelli e Moreno

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,272 milioni di spettatori e 20,2%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,3 milioni di spettatori con il 16,3%. Su Italia1 C.S.I. 1,135 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 1,430 milioni di spettatori e 6% e Un Posto al Sole 1,860 milioni di spettatori e 7,2%. Su La7 per Otto e Mezzo, con Andrea Scanzi, Francesco Borgonovo, Stefano Feltri e Rosi Braidotti ospiti di Lilli Gruber, 2,156 milioni e 8,3% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Luca Richeldi, Giovanna Melandri, Maurizio Belpietro, Luigi Marattin tra gli ospiti di Barbara Palombelli, 1,2 milioni e 4,9% di share e 1,1 milioni e 4,3%.

Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione, con ospiti Vincenzo Amendola, Giulio Tremonti, Roberto Napoletano, ha avuto 938mila spettatori ed il 3,5%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,848 milioni di spettatori e 20,6%, L’Eredità 4,3 milioni di spettatori e 23,6%. Su Canale5 Avanti il primo 2,046 milioni di spettatori e 15,7%, Avanti un altro 3,291 milioni di spettatori con il 18,8%. Su Rai3 il TGR 2,978 milioni di spettatori e 15,2%. Al mattino su Rai1 Uno Mattina 18%; Storie Italiane 16,5% e 15,9% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 19,5% e 18,4% di share e 14,7%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 4,6%. Su Rai3 Agorà 8%, Mi Manda Rai3 5,1%. Su La7 Omnibus 3,8%, Coffee Break 5%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15%. Su Canale 5 Forum 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% e 8,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La Signora in Giallo 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% e 4,6%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,3%, Il paradiso delle signore 19,8% e Vita in diretta 16,9% di share. Su Canale5 Beautiful 17,6%, Una Vita 17,5%, Uomini e Donne 22,8%, Amici di Maria De Filippi 19,6%, L’Isola dei Famosi 19,1%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 18,5% di share. Pomeriggio Cinque 16,1% e 16%. Su Rai2 Ore 14 5,4%, Detto Fatto 4,8%. Su Rai3 Geo 6,1% e 10,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,5%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadoc 1,8%. In seconda serata su Rai1 Sette Storie 7,3%. Su Canale 5 il Tg5 17,7%. Su Rai2 Made in China napoletano 4,4%. Su Rai 3 In barba a tutto 6,2% e Linea Notte 6,5%. Su Italia1 Tiki Taka 6,8% e 4,5% di share. Alle 20: Tg1 5,590 milioni e 24,64%, Tg5 4,590 milioni e 19,9%; TgLa7 a 1,383 milioni e 6%.

Emanuele Bruno

