Ascolti tv 3 maggio 2021: Chiamami ancora amore vince su L’Isola dei Famosi, ma non convince

Ascolti tv: la nuova fiction di Rai1 batte l’adventure reality di Canale5

Un altro titolo vincente per la fiction di Rai1, che ieri sera con il debutto di Chiamami ancora amore con Greta Scarano ha registrato il 16,3% di share media e 3,878 milioni di telespettatori, ma sottotono rispetto alla serie che l’ha preceduta. Settimana scorsa l’ultima puntata de La fuggitiva con Vittoria Puccini aveva raccolto il 22,21% e 5,3 milioni. Dietro si è piazzata L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 17,4% e 2,885 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 17,40% e 2,8 milioni. Terza posizione per Report su Rai3 con il 12,3% e 3,046 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 9,27% e 2,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

Sotto il podio il film Il vegetale con Fabio Rovazzi su Rai2 con il 5,8% e 1,846 milioni di spettatori, poi la pellicola Overdrive su Italia1 con il 5,7% e 1,405 milioni e il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,8% e 1,088 milioni. Si chiude con il film The Interpreter su La7 con il 2,8% e 664 mila contatti, poi Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 all’1,7% e 369 mila e il film Il 13esimo guerriero su Nove con l’1,4% e 325 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,6%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 18,8%. In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,04% e 528 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 469 mila

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Chiamami ancora amore)