Ascolti Tv 2 maggio: Boni vince ma rimane lontano dalle medie Rai. Fazio e Giletti (Santoro in tour su La7) stabili. Tv8 vola con F1 e MotoGp in day time

Ascolti Tv calcio: lo scudetto dell’Inter, ma anche i Motori influenzano il pomeriggio generalista

Lo scudetto dell’Inter, la vittoria della Ducati in MotoGp, la solita Mercedes in Formula 1. Lo sport ha caratterizzato l’offerta tv di domenica 2 maggio. Ieri – poi, alla sera – la nuova puntata di La compagnia del cigno2 con Alessio Boni, Anna Valle e tanti giovani talenti e con Ornella Vanoni guest star, è arrivata a 3,553 milioni di spettatori con il 15,5% mostrandosi in progresso, sia pure contenuto (3,390 milioni di spettatori con il 14,7% sette giorni prima). Ma è bastato a superare il bilancio di Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis calato a 3,054milioni ed il 14% (a quota 3,152 milioni e 14,2% sette giorni prima). A mischiare le carte, i target e i flussi, non è stato il calcio, che ha avuto un impatto molto moderato. Su Sky la vittoria due a zero della Sampdoria sulla Roma ha avuto ‘solo’ 674mila spettatori circa ed il 2,7% di share. Ma torniamo alla prima serata. Con il calcio meno aggressivo sono stati comunque in linea con le prestazioni precedenti i talk di Fabio Fazio e Massimo Giletti.

Su Rai3 Che tempo che fa avendo tra gli ospiti, nell’arco di tutta la serata, Benjamìn Labatut, Roberto Saviano, Sigfrido Ranucci, Vittorio Colao, Andriy Shevchenko, Claudio Regeni e Paola Deffendi, Alberto Mantovani, Roberto Burioni, con la finestra comica di Luciana Littizzetto, ha raccolto 2,583 milioni di spettatori ed il 10,25% (2,679 milioni di spettatori e 10,3% sette giorni prima). E quindi col tavolo il programma ha avuto 1,582milioni e 7,42% (1,789 milioni e 8,1% di share sette giorni prima). L’anteprima – dalle 20.00 – ha avuto 1,455 milioni e il 6,42% (1,690 milioni ed il 7,3% sette giorni prima). Su La7 Non è l’Arena, ha parlato di mafia con Michele Santoro, di economia in era pandemica, del video di Beppe Grillo e della storia del figlio Ciro, ma anche di vaccini e sanità calabrese (schierando tra gli ospiti Michele Santoro, Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Luca Telese, Stefania Andreoli, Eva Dal Canto, Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Nicola Morra e Lino Polimeni, Vauro, Alessandro Cecchi Paone, Andrea Romano e Daniela Santanchè).

Il programma condotto da Massimo Giletti ha avuto nella presentazione 1,369 milioni ed il 5,6%, nella prima parte 1,572 milioni di spettatori ed il 6,4% e poi 1,2 milioni di spettatori e 9,44% nella seconda parte (sette giorni prima 1,383 milioni ed il 5,5%, nella prima parte 1,717 milioni di spettatori ed il 6,8% e poi 1,445 milioni di spettatori e 10,8% nella seconda parte).

Una partita a parte l’hanno fatta telefilm e film. Su Italia1 It ha avuto solo 894mila spettatori con il 4,1% di share, facendo meno dei telefilm di Rai2 (The Rookie a 1,2 milioni e 4,7% e Bull a 1,2 milioni e 4,84%). Mentre è andata meglio Rete4 con il titolo cult (Le ali della libertà a 1,021 milioni di spettatori con il 5,2% di share). Il capitolo sport in chiaro e a pagamento in day time In una domenica ricca di sport e che ha sancito lo scudetto dell’Inter, alle 15.00 Napoli-Cagliari ha avuto 463 mila spettatori medi, con il 3,1% di share. Allo stesso orario, decisiva per l’assegnazione del titolo, Sassuolo-Atalanta ha riscosso 298 mila spettatori medi, con il 2% di share, mentre Diretta Gol 274 mila spettatori medi, con l’1,8% di share. In pratica, alle 15.00 la pay ha avuto col calcio di Serie A ben 1 milione 36 mila spettatori medi, con il 6,9% di share. Alle 18.00 hanno però fatto meglio i campioni uscenti: Udinese-Juventus ha conseguito 1 milione 241 mila spettatori medi, con il 7,2% di share. In tema rubriche, Sky Calcio Show alle 17.00 ha ottenuto 523 mila spettatori medi, con il 3,6% di share, e alle 20.00 ha ottenuto 555 mila spettatori medi, con il 2,4% di share. La prima parte di Sky Calcio Club (dalle 22.40 alle 23.35) ha ottenuto 411 mila spettatori medi, con il 2,1% di share, mentre la seconda parte (dalle 23.35 alle 00.10) ha ottenuto 304 mila spettatori medi, con il 2,3% di share.

Ma vediamo le performance dei Motori. F1 in differita e MotoGp live volano su Tv8. Su Sky il GP del Portogallo vinto da Lewis Hamilton alle ore 16.00 ha avuto 1 milione 85 mila spettatori medi, con il 7,5% di share; in differita su Tv8 la Formula 1 ha conseguito 1 milione 419 mila spettatori medi, con l’8,6% di share. In tema Motomondiale, la MotoGP con il GP di Spagna alle ore 14.00 live su Sky ha totalizzato 814 mila spettatori medi, con il 4,8% di share e su Tv8 ha avuto 1 milione 793 mila spettatori medi, con il 10,6% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,994 milioni di spettatori pari al 20,1%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,142 milioni di spettatori con il 12,7%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 17,94% nella prima parte e al 17% nella seconda; Da noi A Ruota Libera 12,75%. Su Canale5 Domenica Live 11,7%, 12,9%, 11,84%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 5,6% e Quelli che il Calcio 4%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 6,3% e 5,1%. Per Kilimangiaro 5,5%. In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 5,33%. Su Canale 5 Tg5 Notte 9,45% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,33%. Su Italia1 Pressing Serie A 6,83%. Le news delle 20.00. Tg1 a 5,288 milioni e 23,64%; Tg5 a 4,087 milioni e 18%. TgLa7 a 951mila e 4,2%. Alle 13.30 Tg1 a 4,767 milioni e 27,62%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Non è L’Arena)