Ascolti tv 2 maggio 2021: La compagnia del Cigno allunga su Bonolis, poi Fazio

Ascolti tv: la fiction di Rai1 mezzo milione avanti a Canale5

Si allarga il divario tra le due ammiraglie nella gara degli ascolti tv della domenica sera. Così La compagnia del Cigno 2 su Rai1 ha registrato il 15,47% di share media con 3,553 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Alessio Boni e Anna Valle aveva raccolto il 14,69% e 3,3 milioni. Subito dietro il game show Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con il 14% e 3,054 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Paolo Bonolis aveva portato a casa il 14,20% e 3,1 milioni. Terza posizione anche questa domenica per Che tempo che fa su Rai3 con il 10,25% e 2,583 milioni di contatti. Il talk show di Fabio Fazio una settimana fa aveva fatto il 10,25% e 2,6 milioni

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il talk show Non è L’Arena su La7 con il 6,38% e 1,572 milioni di spettatori, poi la serie tv The Rookie su Rai2 al 4,69% e 1,198 milioni e il film Le ali della libertà su Rete4 al 5,18% e 1,021 milioni. Si chiude con il film IT su Italia1 al 4,05% e 894 mila, poi Antonino chef Academy 2 su Tv8 all’1,58% e 358 mila e Supernanny su Nove all’1,38% e 343 mila. Il posticipo di Serie A Sampdoria-Roma sui canali Sky Sport ha registrato il 2,7% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio Domenica In su Rai1 al 17%, mentre Domenica Live Attualità su Canale5 all’11,7% nella prima parte e 12,5% nella seconda. Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 19,7%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 14,5%.

