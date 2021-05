Ascolti Tv 1 maggio: De Filippi vince netto, ma paga dazio al Primo maggio. Gioè staccato, Concertone (in calo) sul podio davanti a Cervi e Fernandel

Per il talent la contrapposizione col Concertone. Amici serale con Frassica, Bertè tra gli ospiti batte nettamente Sotto copertura2 su Rai1 (in crescita). Sul podio Ambra, Lillo, Fresi dalla cavea dell’Auditorium Parco della musica, con la polemica tra Rai e Fedez sullo sfondo, con il 6,9% di share. L'anno scorso, ma in un contesto imparagonabile, l'evento aveva fatto l'8,7%.

Ascolti tv: il concerto per la Festa del Lavoro non fa il botto, ma guarda in parte anche al target di De Filippi e Amici perde mezzo milione di spettatori

Le celebrazioni della Festa del lavoro, calcio e motori hanno caratterizzato il pomeriggio tv e la sera di sabato 1 maggio, con in prime time Milan-Benevento sul 209 di Dazn1 by Sky. La sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra la replica di Sotto copertura 2 su Rai1 e Maria De Filippi con Amici su Canale 5, ma con il Concertone su Rai3 come forte terza opzione, ancorché ‘avvelenato’ dalle polemiche tra Fedez e Viale Mazzini (il cantante ha letto il suo discorso dal palco, avvertendo però che aveva dovuto anticiparne i contenuti all’editore, con la vicedirettrice di Rai3 che aveva giudicato inopportune alcune parti e passaggi). I telefilm su Rai2, i film family su Rete4 e Italia 1 e Licia Colò su La7 completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Amici perde due punti di share ma vince netto sulla replica di Sotto Copertura 2. Il Concerto del Primo maggio precede Il Compagno Don Camillo e i telefilm di Rai2

Su Canale 5 la nuova puntata del serale di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, tanti giovani talenti in gara (ieri eliminato il ballerino Samuele), vari coach, giurati speciali (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia) e tra gli ospiti Giordana Angi, Loredana Bertè e Nino Frassica, ha conseguito 5,181 milioni di spettatori ed il 25,8% (5,831 milioni di spettatori ed il 27,9% sette giorni prima).

Su Rai1 la replica della fiction Sotto copertura2- La cattura di Zagaria, con Claudio Gioè, Alessandro Preziosi, Matteo Martari, Bianca Guaccero, Antonio Gerardi, Simone Montedoro, Lorenza Indovina, Antonio Folletto, ha avuto 3,248 milioni di spettatori ed il 13,9% (2,938 milioni di spettatori e 13,8% sette giorni prima).

Su Rai3 in diretta dal pomeriggio (in avvio dalle 16.35, facendo l’8,5% nella prima parte) e quindi in prima serata con il clou dalla Cavea Auditorium Parco della Musica, a cura di CGL CISL UIL, con Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Lillo Petrolo alla conduzione, tanti artisti ad avvicendarsi sul palco e molti in collegamento, con testimonianze e racconti sui temi legati al lavoro, il Concerto del primo maggio ha avuto 1,564 milioni di spettatori e il 6,9% di share tra le 20.34 e le 24.20.In particolare, il dato si scorpora così: dalle 20.34 alle 21.04 a 2 milioni e 8,4%, dalle 21.08 alle 24.20 a 1,5 milioni e 6,7%. L’anno scorso – ma in un contesto totalmente diverso – l’evento aveva avuto 2,264 milioni e l’8,7% di share.

Su Rete4 il film vintage Il compagno Don Camillo, con Gino Cervi e Fernandel, ha avuto 1,326 milioni di spettatori e 5,6% di share. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,187 milioni di spettatori e il 4,7%, Blue Bloods 1,245 milioni e 4,9%. Su Italia 1 per la pellicola d’animazione cult, Madagascar, 1,1 milioni e 4,4% di share. Su La7 il the best of del documagazine Eden, con Lica Colò alla conduzione, ha totalizzato 559mila e 2,5% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Concertone)