Ascolti tv 28 aprile digital e pay: Psg-City fa il record estere su Sky. Effetto Rocco per Name That Tune

In prima serata, tra le native digitali free, sfida tra docureality e show: su Tv8 la quarta puntata di Name that Tune-Indovina la canzone 827mila e 3,7%. Su RealTime Matrimonio a Prima vista a 816mila e 3,1%. Su Rai4 L’uomo che uccise Hitler e poi Bigfoot 491mila spettatori con 1,9%. Dentro la top ten delle esclusive Champions league di Sky.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8,1%

Il calcio della Champions League al meglio delle proprie prestazioni in chiaro in questa stagione, alla sera – mercoledì 28 aprile – in esclusiva sulla pay. Psg- Manchster City alle 21.00 ha avuto 1,267milioni di e spettatori e il 4,9% su Sky. Nei quarti la bellissima Bayern Monaco- Paris Saint Germain aveva avuto 570mila spettatori con il 2,1%. Psg-Barcellona, terminata uno a uno e con la qualificazione del team francese pieno di italiani, aveva avuto 574mila spettatori ed il 2,2%.

Ma ecco la top ten corretta, squadre italiane comprese: PSG-City va all’ottavo posto

Porto-Juventus (17/2): 1 milione 873 mila spettatori medi, share 7,3% Juventus-Porto (9/3): 1 milione 514 mila spettatori medi, share 6,1% Juventus-Barcellona (28/10): 1 milione 449 mila spettatori medi, share 5,4% Barcellona-Juventus (8/12): 1 milione 375 mila spettatori medi, share 4,9% Inter-Shakhtar (9/12): 1 milione 370 mila spettatori medi, share 5,1% Atalanta-Real Madrid (24/2): 1 milione 332 mila spettatori medi, share 5,1% Dinamo Kiev-Juventus (20/10): 1 milione 281 mila spettatori medi, share 5,8% [ore 18.55] PSG-Manchester City (28/4): 1 milione 267 mila spettatori medi, share 4,9% Ferencvaros-Juventus (4/11): 1 milione 160 mila spettatori medi, share 4,3% Juventus-Ferencvaros (24/11): 1 milione 77 mila spettatori medi, share 3,9%

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prima serata vince di nuovo Name that Tune di nuovo in crescita con Rocco Siffredi

In prima serata. Su Tv8 la quarta puntata di Name the tune-Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione e Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia alle prese con la squadra di Riki e Bugo rinforzata da Rocco Siffredi ha avuto 827mila e 3,7%. Su RealTime Matrimonio a Prima vista a 816mila e 3,1%. Su Rai4 L’uomo che uccise Hitler e poi Bigfoot ha ottenuto 491mila spettatori con 1,9%. Su Nove la puntata di Accordi & Disaccordi con Andrea Crisanti e Lucia Azzolina a 478mila e 1,9% di share. Sul 20 Amici per la morte ha raccolto 469mila spettatori con 1,9%. Su RaiMovie Modalità aereo 389mila spettatori e 1,5%. Su Iris Il filo nascosto 359mila e 1,51%. Su La5 Cinderella Story a 291mila spettatori con 1,18%. Su Cine34 Maresciallo in gondola 234mila spettatori e 0,93%. Su Rai Premium La Fuggitiva fa 214mila spettatori con 0,9%. Su TopCrime Law & Order 198mila spettatori e 0,75%. Su La7d I Tudors consegna 60mila spettatori e 0,23%. Su Italia2 My Hero Academia a 46mila spettatori e 0,2%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 504mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age a 454mila e 1,8%. Su Real Time Cortesie in famiglia a 386mila spettatori con 1,5%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 44mila e 0,8%. 4 Ristoranti 87mila spettatori e 0,8%. Nel pomeriggio. Su TV8 Fraganza d’amore 222mila spettatori con 2,1%, Vite da Copertina 86mila spettatori con lo 0,8%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 208mila spettatori e 1%. Su Nove Deal with it ha raccolto 504mila spettatori e 2%. In seconda serata. Su Nove Fratelli di Crozza ha conseguito 233mila spettatori e 1,4%. Su Tv8 Permesso Maisano a 171mila e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Name that Tune)