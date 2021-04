Ascolti tv analisi 28 aprile: Bova frena ma batte Ulisse. Bene Sciarelli e il calcio pay. Prove tecniche (positive) di Santoro a La7

Ascolti, in seconda serata Costanzo doppia Vespa

Alla seconda prova – mercoledì 28 aprile – la strana coppia formata da Chiara Giannetta (già in Don Matteo) e Raoul Bova (volto storico della fiction Mediaset) è calata abbastanza sensibilmente ma ha colpito duro la concorrenza. Era partita abbastanza bene sette giorni prima la nuova serie di Cologno. Al battesimo Buongiorno Mamma! aveva portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%. Ieri la fiction Lux, iniziando molto tardi – alle 21.50 circa – ha conseguito 3,464 milioni e 16,2% di share, lasciando per strada il 2% della platea circa ma distanziando comunque Alberto Angela. Su Rai1 Ulisse-Il piacere della scoperta è calato a 3,190 milioni e 13,9% di share (sette giorni prima a 3,388 milioni di spettatori e il 15%), mentre sul podio si è confermata Rai 3 con Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli rimasta sugli standard normali dopo i record dovuti alla riaccensione dell’attenzione sulla vicenda di Denise Pipitone (ma anche ieri c’è stato un aggiornamento con Piera Maggio). Il programma ha fotocopiato il bilancio precedente: 2,392 milioni di spettatori ed il 10,6% (2,388 milioni di spettatori ed il 10,6% la settimana scorsa). Dietro i primissimi si è collocato il calcio pay, che ha fatto il miglior risultato stagionale di una partita senza italiane. Su Sky PSG-Manchester City di Champions League è arrivata a 1,184 milioni e 4,4% di share, con un match che ha proposto un primo tempo dominato dai francesi ed il secondo dalla rimonta e dalla vittoria inglese (1-2).

Dietro il calcio hanno corso più o meno alla stessa velocità i film di Rai2 (La risposta è nelle stelle a 981mila spettatori ed il 4,2%) e Italia1 (Scontro tra Titani a 961mila spettatori e 4% di share). Tra le produzioni degli outsider, il titolo di Real Time ha pareggiato con quello di Tv8. Il resumè di Matrimonio a prima vista ha conseguito 816mila e 3,1% di share, mentre Name the tune – Indovina la canzone è risalito a 820mila e 3,7%, mostrando questa anomala tendenza alle montagne russe. Più staccato è arrivato Accordi & Disaccordi (478mila e 1,9%), ultimo anche tra i programmi di approfondimento, che ieri avevano una presenza speciale.

Più interessante del solito era la sfida dell’informazione. Santoro batte Meloni e Di Battista

Appena ospite di Lilli Gruber, Michele Santoro (con Gad Lerner e Antonella Viola) aveva fatto bene agli ascolti di Otto e mezzo. Ieri le prove tecniche di assimilazione editoriale (“Questa è casa tua…” gli ha detto il direttore del TgLa7) hanno funzionato ancora. Allo Speciale TgLa7, Mafia-La ricerca della verità, con Enrico Mentana e Andrea Purgatori coinvolti, Michele Santoro ha portato in dote le confessioni del mafioso Maurizio Avola e si è messo anche lui a dialogare con Fiammetta Borsellino, Carla Del Ponte e Antonio Di Pietro. Perfettamente omogeneo ad una rete che ha in staff Massimo Giletti e Mirta Merlino, ma anche tanti ex cavalli di razza della terza rete. Lunghissimo, ultra minimalista, l’approfondimento ha totalizzato ben 992mila spettatori e il 5,2% chiudendo bottega dieci minuti prima dell’una di notte e correndo in pratica allo stesso ritmo della partita di calcio, da cui poi ha ereditato una buona fetta di pubblico maschile. Mentana e Santoro hanno fatto strame di Giuseppe Brindisi, che pure è cresciuto e ha fatto un risultato molto migliore di quello della settimana precedente proponendo un menù ricco. Su Rete4 Zona Bianca ha schierato tra gli ospiti Giorgia Meloni ed ha intervistato Alessandro Di Battista, avendo a discutere anche Luca Ricolfi, Piero Sansonetti, Carlo Alberto Carnevale Maffé, Antonio Misiani, Licia Ronzulli, Maria Giovanna Maglie, Gianluigi Nuzzi. Così organizzato il talk ha conseguito 807mila spettatori e 3,9% (670mila spettatori e 3,3% sette giorni prima).

Gruber punta su Murgia e Sallusti e batte Moreno (arresti francesi) e Palombelli (con lo ‘scaccia audience’ Tajani)

Lo speciale sulla mafia ha idealmente raccolto il testimone da Otto e Mezzo. In access con Michela Murgia, Alessandro Sallusti, Beppe Severgnini, Michele Dal Forno tra gli ospiti ha dominato Lilli Gruber (1,981 milioni e 7,6% di share), stavolta davanti a Manuela Moreno in versione da mezzora (Tg2 Post a 1,030 milioni di spettatori e il 3,9% di share) e Barbara Palombelli (Stasera Italia con Antonio Tajani, Silvia Sardone, Pietro Senaldi, Pierluigi Lopalco, Gianni Riotta tra gli ospiti, ha ottenuto 964mila e 3,9% con la prima parte e 1 milione di spettatori e il 3,8% di share con la seconda parte).

Le altre partite di giornata.

In access. Su Rai1 per i Soliti Ignoti 4,765 milioni di spettatori con il 18,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,263 milioni di spettatori con uno share del 16,2%. Su Italia1 CSI 1,1 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Via dei matti è stato visto da 1,6 milioni di spettatori e il 6,7% e Un Posto al Sole a 1,9 milioni di spettatori e il 7,3%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,788 milioni e 19,4%, L’Eredità 4,3 milioni e 23,4%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,144 milioni di spettatori con 15,7% di share e Avanti un altro 3,4 milioni di spettatori con il 19,3% di share. Su Rai3 TGR 2,975 milioni di spettatori con il 15,2%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,4% di share e Uno Mattina 18,5%; Storie Italiane 18,9% e 17,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17,6% nella prima parte, nella seconda e 18,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,3%. Su Rai3 Agorà 8,3% di share. Mi manda Rai3 5,5%. Su La7 Omnibus 3,5%. A seguire Coffee Break 3,8%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15,1%. Su Canale 5 Forum 16,6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% nella prima parte e 8,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,7% di share, La signora in giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 4,6% e 4,4%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,6%; Il Paradiso delle Signore 18,7%, Vita in diretta 16,2% e 15%. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 17,1%, Uomini e Donne 22,4%, Amici 19,7%, l’Isola dei Famosi 19,5%, Daydreamer 18%, Pomeriggio Cinque 15,8%, 16%. Su Rai2 Ore 14 a 5,2% e Detto Fatto a 4,8%. Su Italia1 I Simpson 5,8%, 5,6% e 4,8%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,7%, Geo 10,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3,9% e Tagadoc 2,2%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 7,8%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 15,1%. Su Rai2 ReStart 2,8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,2%. Su Italia1 Pressing 6,2%, su Rete4 Confessione reporter a 3,2%.

Alle 20.00. Tg1 a 5,246 milioni e 23,4%; Tg5 a 4,5 milioni e 19,7%; e TgLa7 a 1,3 milioni e 5,8%.

