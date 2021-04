Ascolti tv 27 aprile digital e pay: Champions moscia sulla pay e post match all’1,2%. Maci e Miccio carburano meglio in access

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 7% nelle 24 ore e 7,34% in prima serata, altre Mediaset 7,5% e 7,8%.

C’era calcio in chiaro in prima serata, martedì 27 aprile, ma complessivamente l’offerta generalista non ha fatto il pieno (ieri le Altre Rai al 7,34% in prima serata e le Altre Mediaset al 7,8%). Real Madrid- Chelsea, semifinale di andata della Champions League terminata uno a uno nella pioggia, su Canale 5 ha ottenuto 3,582 milioni di spettatori e il 13,8% di share. Lo stesso match ha conseguito su Sky 751mila spettatori ed il 2,9%. Inoltre, sempre su Sky, il prepartita della Champions ha avuto 190mila spettatori con lo 0,8% e il post 196mila con l’1,2%. Inoltre su SkyUno 4 Hotel ha avuto 45mila spettatori e lo 0,2%.

Tra le digital free vince 20 col film

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Sul 20 Killer Elite a 564mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 Exodus – Dei e Re a 519mila spettatori con il 2,4%. Su Rai Premium Piccola grande voce a 441mila spettatori e 1,7%. Sul Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico ha raccolto 388mila spettatori con l’1,7%. Su Real Time Primo Appuntamento raccoglie 366mila spettatori e 1,4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 339mila spettatori con l’1,5%. Su Iris Giustizieri del west 321mila e 1,3%. Su Rai Movie Ultimo re di Scozia ha raccolto 232mila spettatori con l’1%. Su La5 L’Isola dei Famosi a quota 192mila spettatori con l’1,1%. Su Cine 34 Polvere di stelle a 182mila e 0,73%. Su La7D Downton Abbey ha raccolto 176mila spettatori con lo 0,9%. Su TopCrime Deception 155mila spettatori con 0,6%.

In access: doppietta Discovery, vince Corsi e poi Cortesie in famiglia passa davanti a Papi

Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 581mila spettatori e 2,2%. Su Real Time Cortesie in famiglia a 559mila e 2,2%. Su Tv8 Guess my age 503mila spettatori con 1,9%. In preserale. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 266mila spettatori e 1,3%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 35mila e 0,6%; Quattro Ristoranti ha raccolto 80mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 626mila spettatori con il 5,1%. Su TV8 Una Babysitter 273mila spettatori e 2,4%. Vite da Copertina 100mila spettatori con lo 0,9%. In seconda serata. Su Tv8 Mappe Criminali a 144mila e 1,4%. Su Nove Centurion a 121mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Cortesie in famiglia)