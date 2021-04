Ascolti tv 26 aprile digital e pay: Lazio-Milan e Torino-Napoli accendono Sky. Rai4 vola con Sputnik

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,2% intera giornata e 5,8% prima serata; altre Mediaset 7,2% e 7,24%.

Due posticipi importanti della Serie A in evidenza, lunedì 26 aprile. Su Sky in prima serata Lazio-Milan, vinta dai biancocelesti per tre a zero ha avuto 1,266 milioni di spettatori con il 4,6%. Al pomeriggio, invece, Torino-Napoli, vinta dai campani per due a zero, ha conseguito 784mila spettatori con il 4,2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Rai4 batte il format di Tv8

In prima serata. Su Rai4 Sputnik segna 540mila spettatori e il 2,2%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 427mila spettatori con l’1,6%. Su Rai Movie Sfida nella Città Morta raccoglie 319mila spettatori con l’1,2%. Su La5 Rosamunde Pilcher 299mila spettatori e 1,2%. Su Iris Dorian Gray raccoglie 295mila spettatori e l’1,2%. Sul Nove Centurion ha raccolto 288mila spettatori con l’1,2%. Su 20 Milioni di modi di morire nel West a 258mila e 1,1%. Su Cine 34 E fuori nevica 250mila spettatori e 1%. Su TopCrime Csi Miami 226mila spettatori e 0,84%. Su Real Time Sorelle al limite ha trovato 225mila cultori e 0,84%. Su Rai Premium Top Dieci a 173mila spettatori con lo 0,73%. Su Italia2 Dragonheart a 84mila spettatori con 0,33%.

Nelle altre fasce: sfida calda in access con Corsi che batte Papi e l’esordio di Cortesie in famiglia

In day time. Su Tv8 – dalle 2 di notte alle 6.21 Notte degli Oscar a 74mila spettatori con il 5%. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 36mila spettatori con 0,6%. 4 Ristoranti 81mila e 0,7%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 606mila spettatori con il 4,7%. Su Tv8 Il ritmo dell’amore 262mila con il 2,4%. Vite da Copertina ha raccolto 142mila spettatori con 1,2%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 281mila spettatori con l’1,3%. Su Nove Little Big Italy a 229mila e 1,1%. In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 508mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 Guess my age a 487mila e 1,8%. Su Real Time Cortesie in famiglia a 402mila spettatori con l’1,5%. In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 293mila spettatori con 1,6%. Sul Nove Innocenti bugie 109mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lazio-Milan)