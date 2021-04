Ascolti tv 26 aprile analisi: dopo la vittoria finale su Ilary, Puccini torna Fuggitiva? Ranucci stabile, Porro subisce il calcio. Super Gruber con Santoro

Ascolti Tv, profilo Isola ieri, col calcio su Sky: il reality sfiora il 40% in Valle D’Aosta, va male in Friuli e Basilicata. Picco con Francesca Lodo che manda Fariba tra gli arrivisti e nel finale share vicino al 30% con la nomination del leader

Happy end premiato anche dai meter. Ha migliorato ancora le proprie performance – lunedì 26 aprile – Vittoria Puccini. All’ultima puntata La Fuggitiva ha conseguito 5,3 milioni di spettatori ed il 22,2%, in netto progresso rispetto a sette giorni prima (5,094 milioni di spettatori ed il 21,5%). Bilancio un po’ preoccupante è stato invece quello dell’Isola dei famosi, ieri in calo a 2,877 milioni ed il 17,4% (sette giorni prima a quota 3 milioni e 17,5%). Sul podio è salito Sigfrido Ranucci, che con il calcio su Sky (Lazio-Milan a 1,2 milioni e 4,6%), però, non ha fatto risultati esplosivi, ma si è consolidato.

Sette giorni prima su Rai3 Report – tornando sul piano pandemico, l’Oms, il ministro Roberto Speranza, Ranieri Guerra e il tentativo di ‘censurare’ il rapporto Zambon e poi rilanciando sui guasti del sistema sanitario lombardo – il programma della terza rete aveva avuto 2,386 milioni di spettatori ed il 9,4%. Stavolta però c’era un succulento servizio sul Vaticano, si parlava della sanità veneta e della Lega, e l’idea era quella di riavvicinarsi al bilancio eccellente del battesimo stagionale (parlando di Vaticano, massoneria e vaccino Sputnik, il programma aveva portato a casa un bilancio quasi da record, a quota 3,066 milioni ed il 12,1%). Ranucci è invece rimasto a 2,3 milioni di spettatori ed il 9,3%. Che però è un buonissimo risultato se si considera la flessione del più diretto avversario. Quarta Repubblica ha allestito un salotto carico di ospiti del centro destra attualmente diviso (Guido Bertolaso, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Nicola Molteni) ed ha riscosso 908mila e 4,8% (sette giorni prima Nicola Porro aveva conseguito 1,151 milioni di spettatori e il 5,5% di share).

A proposito di informazione, interessante è stata anche la partita dell’access, vinta nettamente da Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo schierando Michele Santoro e poi Gad Lerner e Antonella Viola ha avuto 2,245 milioni e l’8,3% di share, galleggiando a tratti intorno al 10% nonostante il calcio. Su Rete 4 Stasera Italia, con Attilio Fontana, Antonio Caprarica, Giuseppe Remuzzi, Maurizio Belpietro ospiti di Barbara Palombelli, ha avuto 1,2 milioni e il 4,7% di share nella prima parte e poi 1,1 milioni e il 4%. Su Rai2 a Tg2 Post, Manuela Moreno schierando Debora Serracchiani, Marco Granelli, Luca Richeldi, ha avuto 872mila spettatori ed il 3,2%.

Ma torniamo alla prima serata. Articolata come sette giorni prima l’offerta di cinema e serie: su Italia 1 la saga action Fast & Furious 7, ha riscosso 1,5 milioni di spettatori e il 6,6%, travolgendo su Rai2 gli Arteteca con Finalmente Sposi (888mila spettatori e il 3,5%, sbagliato trasmettere la pellicola in una serata in cui i campani di regola sono tra i maggiori seguaci della fiction Rai e l’Isola) e staccando di molto la serie cult in replica su La7 (Chernobyl, che è arrivato a 542mila e 2,5% di share).

La serata ed il profilo di Ilary ieri

Sempre interessante rimane la composizione dell’ascolto dell’Isola dei famosi. Quello di Ilary rimane il programma più visto sul target commerciale (15-64 anni) con il 17,7% di share e sul pubblico under 54 con il 18,4%. Il dato più alto in share è sulle donne 20-24 anni con il 37%. In Valle D’Aosta il 40% circa dei televisori accessi guardano l’Isola. In Friulì ‘solo’ il 6,6%%. La Basilicata boccia il reality (10,9%), lo promuovono Puglia (24,1%), Calabria (23,54%), Campania (21,25%), Sicilia (20%). Il picco di ascolti è arrivato alle 22.03 quando Francesca Lodo ha mandato Fariba nella squadra degli arrivisti (3,789 milioni di spettatori); il picco in share è stato alle 24.57 sulla nomination del leader (29,65%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,333 milioni di spettatori e 19,8%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,346 milioni di spettatori con il 16,1%. Su Italia1 C.S.I. 1,1 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 1,270 milioni di spettatori e 5% e Un Posto al Sole 1,747 milioni di spettatori e 6,5%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,032 milioni di spettatori e 18,9%, L’Eredità 4,6 milioni di spettatori e 23%. Su Canale5 Avanti il primo 2,1 milioni di spettatori e 13,9%, Avanti un altro 3,467 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Rai3 il TGR 3,131 milioni di spettatori e 14,7%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 17,6%; Storie Italiane 19,2% e 16,2% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,5% e 17,5% di share e 15,1%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 3,9%. Su Rai3 Agorà 8,5%, Mi Manda Rai3 5,8%. Su La7 Omnibus 3,6%, Coffee Break 3,5%. A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,9%. Su Canale 5 Forum 16,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,4% e 8,1%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,1%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 7,1% e 4,8%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,8%, Il paradiso delle signore 18,3% e Vita in diretta 16,5% di share. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 17,4%, Uomini e Donne 22,2%, Amici di Maria De Filippi 19,1%, L’Isola dei Famosi 19,4%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 18,2% di share. Pomeriggio Cinque 15,5% e 15,5%. Su Rai2 Ore 14 4,3%, Detto Fatto 4,4%. Su Rai3 Geo 8,5% e 11,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,5%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadoc 1,8%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 7,7%. Su Canale 5 il Tg5 15,5%. Su Rai2 Vieni a vivere a Napoli 3,1%. Su Rai 3 In barba a tutto 5,7% e Linea Notte 5,7%. Su Italia1 Tiki Taka 6,5% e 8,2% di share. Alle 20: Tg1 5,428 milioni e 22,8%, Tg5 4,890 milioni e 20,1%; TgLa7 a 1,4 milioni e 5,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Otto e Mezzo)