Ascolti tv 25 aprile digital e pay: Fiorentina-Juve doppia la Dea, l’Inter fa il 2,1% sul 209 di Dazn1. Il film di Rai4 batte i format

Su Sky alle 15.00 il match del Franchi 1,168 milioni e 7,7%. Tra le native digitali free: Su Rai4 Alone 672mila e 2,7%. Su Nove SuperNanny 428mila e 1,7%. Su Tv8 la puntata di 4Hotel è stata vista da 420mila spettatori con il 2%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi a 384mila e 1,5%.

Ascolti tv gruppi: altre Mediaset 7,6% nelle 24 ore e 7,3% nel prime time; altre Rai 7,3% e 6,4%

In campo soprattutto il calcio, con la Serie A (ma c’era anche il tennis), domenica 25 aprile, ad accendere l’attenzione sulle alternative alle generaliste.

Su Sky alle 15.00, la partita Fiorentina–Juventus ha riscosso 1,168 milioni di spettatori con il 7,7% di share. Allo stesso orario sul 209 di Dazn1, sempre by Sky, Inter-Verona ha conseguito 315mila spettatori con il 2,1%. Alle 18.00 su Sky Cagliari-Roma ha raggiunto quota 662mila e 4%. Il match clou delle 20.45, Atalanta-Bologna ha avuto 702mila spettatori e il 2,7%.

Tra le native digitali free. Vince Rai4 davanti a Nove, Tv8 e RealTime

Su Rai4 Alone 672mila e 2,7%. Su Nove SuperNanny 428mila e 1,7%. Su Tv8 la puntata di 4Hotel è stata vista da 420mila spettatori con il 2%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi a 384mila e 1,5%. Su RaiMovie Miracolo a sant’Anna 348mila e 1,54%. Su La5 Ossessione matrimonio 343mila e 1,35%. Su Iris Il fiume della paura 329mila e 1,34%. Sul 20 Poliziotto in prova è stato la scelta di 307mila spettatori con 1,24% di share. Su TopCrime Colombo 306mila e 1,19%. Su Cine 34 Nuove Comiche2 180mila e 0,73%. Su Rai Premium Stasera Canzoni segrete a 142mila e 0,6%.

In access. Su Tv8 4 Ristoranti 600mila spettatori e 2,4% di share. Sul Nove Little Big Italy 242mila spettatori e 1%. In seconda serata. Su Tv8 La notte degli Oscar 190mila spettatori e 3,2% di share. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei 206mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fiorentina-Juve)