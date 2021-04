Ascolti Tv 25 aprile: Valle/Boni-Bonolis 2-1, ma vanno giù entrambi. Giletti punta i fari su Ciro e Beppe Grillo e rimonta Fazio

Due sfide su tre, finora, in favore de La compagnia del cigno2 su Avanti un altro pure di sera. Il match Atalanta-Bologna fa il 2,7% su Sky e ne approfitta soprattutto Non è l’Arena che punta molto sul Grillo Gate. Al pomeriggio domina Venier nonostante Juve, Inter e tennis.

Ascolti calcio: Juve e Inter influenzano il pomeriggio. Atalanta super ma non accende Sky

Equilibri più chiari alla terza prova. Alla prima sfida Paolo Bonolis ‘pure di sera’ aveva sorpassato la storia romantica e di formazione della compagnia di musicisti di Rai1. Ma poi alla seconda puntata, con i maschi attratti da Napoli-Inter su Sky, a prevalere era stato lo show neodarwiniano di Canale5. Ieri nella bella ha vinto la ‘cumpa’ dei musici. Anche se in entrambi i casi i numeri sono in congruo e costante calo. E nel caso della fiction Rai molto sotto le attese.

Ieri – domenica 25 aprile – la terza puntata di La compagnia del cigno2 con Alessio Boni, Anna Valle e tanti giovani talenti, è arrivata a 3,390 milioni di spettatori con il 14,7% (3,534 milioni di spettatori con il 15,3% di share sette giorni prima) con un calo particolarmente robusto rispetto ai 4,050 milioni di spettatori e il 17% di share del battesimo e ai numeri della prima stagione. Ma è bastato a superare il bilancio di Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis calato anche lui, e ieri a quota 3,152 milioni e 14,2% (3,476 milioni di spettatori e il 15,1% di share sette giorni prima, 4,1 milioni di spettatori e il 17,6% di share all’esordio).

A mischiare le carte, i target e i flussi, non è stato il calcio, che ha avuto un impatto molto moderato. Su Sky la vittoria cinque a zero dell’Atalanta sul Bologna ha avuto ‘solo’ 800mila spettatori circa ed il 2,7% di share (sette giorni prima Napoli-Inter aveva ottenuto 1,874 milioni e 7% di share). Così hanno avuto spazio per fare meglio i talk di Fabio Fazio e Massimo Giletti, in un contesto in cui il bacino complessivo di spettatori è un po’ diminuito e il programma di Rai3 ha spezzato in maniera diversa la durata di prima parte e tavolo.

Fazio punta su McConaughey, Giletti tira tardi e vola con il caso di Ciro Grillo

Su Rai3 Che tempo che fa avendo tra gli ospiti, nell’arco di tutta la serata, Paolo Mieli, Claudio Cerasa, Roberto Burioni, un po’ di governatori e Matthew McConaughey in collegamento, ha raccolto 2,679 milioni di spettatori ed il 10,3% (2,735 milioni di spettatori e 10,1% sette giorni prima). E quindi col tavolo il programma ha avuto 1,789 milioni ed 8,1% (1,693 milioni e 7,4% di share sette giorni prima). L’anteprima – dalle 20.00 – ha avuto 1,690 milioni e il 7,3% (1,648 milioni ed il 6,6% sette giorni prima).

Su La7 Non è l’Arena, ha parlato del video di Beppe Grillo e della storia del figlio Ciro, ma anche di genesi del virus, vaccini e sanità calabrese (schierando tra gli ospiti Guido Longo, Nicola Morra, Dina Lauricella, Lino Polimeni, Vittorio Sgarbi, Luca Pani, Piepaolo Sileri, Luce Telese, Claudio Cecchetto, Gianluigi Paragone, Peter Gomez, Lisa Iotti, Sandra Amurri, Peter Gomez, Stefania Andreoli ed Eva Dal Canto). Il programma ha avuto nella presentazione 1,383 milioni ed il 5,5%, poi nella prima parte 1,717 milioni di spettatori ed il 6,8%. Decisamente esplosiva la seconda parte, a quota 1,445 milioni di spettatori e il 10,8%, affrontando di petto la vicenda di Ciro Grillo (sette giorni prima il programma aveva avuto 1,3 milioni e 4,9% in anteprima, 1,475 milioni e 5,6% di share nella prima parte e 1,060 milioni e 8% con la seconda parte).

Una partita a parte l’hanno fatta telefilm e film. Su Italia1 Bumblebee ha avuto 1,290 milioni spettatori con il 4,2% di share, non staccando i telefilm di Rai2 (The Rookie a 1,216 milioni e 4,6% e Bull a 992mila e 3,9%). Mentre è andata solo leggermente peggio Rete4 con il titolo cult (Il Miglio Verde a 947mila spettatori con il 5,5% di share, in ripresa strada facendo e con share più alto).

Le altre partite di giornata.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,944 milioni di spettatori pari al 19,1%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,384 milioni di spettatori con il 13,1%. Su Italia1 C.S.I. 1,2 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1,081 milioni e 4,4% nella prima parte e 997mila spettatori e 3,8% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 a 2,680 milioni di spettatori e 16,6%, mentre L’Eredità 3,884 milioni di spettatori con il 20%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend 1,8 milioni di spettatori e 11,7%, mentre Avanti un Altro! Weekend 3,053 milioni di spettatori e 16,2%. Su Rai2 90° Minuto 766mila spettatori e 5,1% nella prima parte e 1,082 milioni di spettatori e 5,9% nella seconda parte.

In day time. Domina Venier, stabile Quelli che, bene Annunziata

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 18,7%, 21,8%. La Santa Messa del Papa 20,6%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 17,7%, Santa Messa del Papa 8,5%.

A mezzodì. Su Rai1 Angelus 21,4%, Festa Liberazione 17,7%. Su Canale 5 Le storie di Melaverde 11,9% e Melaverde 17,5%.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 18,6% nella prima parte e al 17,9% nella seconda; Da noi A Ruota Libera 14,6%. Su Canale5 Domenica Live 9,9%, 13,2%, 13,6%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 5,9% e Quelli che il Calcio 5,3%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 7,3% e 4,8%. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 4,6% mentre Kilimangiaro 7,7%. Su Sky Fiorentina-Juve 7,7%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,1%. Su Canale 5 Il cardellino 8,3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 5,6% e 3,3%. Su Italia1 Pressing Serie A 4,4% e 6,4%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,250 milioni e 23%; Tg5 a 4,353 milioni e 18,8%. TgLa7 895mila e 3,9%.

Alle 13.30 Tg1 a 4,254 milioni e 24%.

Emanuele Bruno

(un momento di Non è L’Arena)