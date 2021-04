Ascolti Tv 24 aprile: De Filippi cresce e travolge Gioè in replica. Rai3, Rete4 e Rai2 appaiate, ma molto indietro

Prestazioni ancora in progresso per la sesta puntata del talent su Canale 5. Amici serale con Nino Frassica e Annalisa tra gli ospiti di Maria De Filippi batte nettamente Sotto copertura2 su Rai1. Sul podio sale Sapiens, precedendo di poco Cervi e Fernandel.

Ascolti tv di ieri: Canale5 davanti a tutti

Calcio e tennis hanno caratterizzato il pomeriggio sportivo di sabato 24 aprile, con alla sera Sassuolo-Sampdoria su Sky. La serata tv era caratterizzata dalla sfida già scritta tra le ammiraglie. Rai1 con la replica di Sotto copertura 2 provava a limitare il prevedibile strapotere di Maria De Filippi con Amici. Rai3 con Sapiens e Mario Tozzi che ha parlato di nucleare, i telefilm su Rai2, i film family su Rete4 e Italia 1 e il cult de La7 completavano l’offerta.

Ecco la graduatoria per ascolti. Amici ancora in progresso e doppia Sotto copertura-La cattura di Zagaria. Terzo Tozzi al rientro con Sapiens, ma con Don Camillo Monsignore ma non troppo e FBI sulla stessa linea

Su Canale 5 la nuova puntata del serale di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, tanti giovani talenti in gara (ieri eliminato Raffaele), vari coach, giurati speciali (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia) e tra gli ospiti Annalisa e Nino Frassica, ha conseguito 5,831 milioni di spettatori ed il 27,9% (5,784 milioni di spettatori ed il 27,6% sette giorni prima e 5,734 milioni di spettatori e il 26% due settimane prima).

Su Rai1 la replica della fiction Sotto copertura2- La cattura di Zagaria, con Claudio Gioè, Alessandro Preziosi, Matteo Martari, Bianca Guaccero, Antonio Gerardi, Simone Montedoro, Lorenza Indovina, Antonio Folletto, ha avuto 2,938 milioni di spettatori ed il 13,8% (2,875 milioni di spettatori e 13,6% sette giorni prima).

Su Rai3 dalle 21.50 Sapiens, con Mario Tozzi alla conduzione, ha conquistato 1,377 milioni e 5,9% di share, in calo netto rispetto a Città Segrete e Corrado Augias. Su Rete4 il film vintage Don Camillo Monsignore ma non troppo, con Gino Cervi e Fernandel, ha avuto 1,324 milioni di spettatori e 5,5% di share. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,314 milioni di spettatori e il 5%, Blue Bloods 1,319 milioni e 5% e Instinct a 849mila e 3,6%. Su Italia 1 per la prima tv della pellicola d’animazione, Dragon Trainer- Il mondo nascosto, 1,127 milioni e 4,4% di share. Su La7 la pellicola cult Mussolini Ultimo atto, con Rod Steiger, ha totalizzato 537mila e 2,2% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Amici)