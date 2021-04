Ascolti Tv 23 aprile: Pio e Amedeo crescono per share e fermano anche Top 10. Boom Nuzzi col caso Pipitone

Ascolti, trend: discreto esordio per Carlo Conti, ma resistono e vincono Pio e Amedeo che schierano Totti e Baglioni e crescono di un punto di share. Grande equilibrio dietro i primi, molto bene Nuzzi, ma anche Crozza e Zoro

Era l’esordio di stagionale di Carlo Conti con Top 10 su Rai1 a caratterizzare la serata tv di venerdì 23 aprile. Anche perché così la trasmissione dell’ammiraglia pubblica andava a scontrarsi con Pio e Amedeo, in pista con la seconda puntata di Felicissima Sera in prima serata su Canale 5, che sette giorni prima avevano battuto Serena Rossi con La Canzone Segreta. Il resto della griglia era bene assortito: su Rai2 c’erano i telefilm Ncis e Clarice e su Rai3 il film Lo Spietato. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Diego Bianchi, Maurizio Crozza, con Italia 1 che, invece, per non fare male all’ammiraglia commerciale, si proponeva il the best of di Freedom.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Pio e Amedeo battono Conti, Nuzzi sul podio. Quarto Grado supera l’8,1% parlando del caso di Denise

Su Canale 5 la seconda puntata dello show Felicissima Sera, con Pio e Amedeo protagonisti e tra gli ospiti Francesco Totti, Claudio Baglioni, Achille Lauro, Francesco Pannofino, Umberto Guidoni, Malika Ayane a 4,013 milioni e 21,6% tra le 21.46 e le 24.48 (a 4,070 milioni e 20,1% tra le 21.45 e le 24.40 l’esordio).

Su Rai1 la prima puntata della seconda stagione di Top 10, con Carlo Conti alla conduzione e due squadre di vip (ieri Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci contro Massimo Boldi, Christian De Sica e Nancy Brilli, con ospiti Giorgia, Alan Sorrenti e Rita Pavone) a ricordare momenti di spettacolo e di vita attraverso le classifiche di conusmo degli italiani, ha conquistato 3,8 milioni e il 16,6% tra le 21.37 e le 23.52.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,566 milioni ed 8,1% (1,434 milioni e 7,1% sette giorni prima).

Su Nove Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore e l’imitazione di Andrea Agnelli come novità più attesa, ha riscosso 1,255 milioni di spettatori con il 4,8% (1,316 milioni e 5% sette giorni prima).

Su Rai2 il telefilm Ncis, a 1,322 milioni ed il 4,9% e Clarice a 731mila e 2,9%.

Su Rai3 il film Lo Spietato, diretto da Renato De Maria e con nel cast Riccardo Scamarcio, ha avuto 1,148 milioni di spettatori ed uno share del 4,6%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata in squadra, ha conseguito 1,024 milioni di spettatori ed il 5,4% (1,085 milioni di spettatori con uno share del 5,7% sette giorni prima).

Su Italia1 Gli Album di Freedom, conuna raccolta dei migliori servizi del programma di Roberto Giacobbo, ha portato a casa 795mila spettatori con il 3,8% (790mila spettatori e il 3,6% sette giorni prima).

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente di Felicissima sera)