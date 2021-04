Ascolti Tv 21 aprile digital e pay: Juve (Dazn1), Milan e Inter accendono Sky. Matrimonio a prima vista chiude coi fedeli

Nel preserale Milan-Sassuolo al 4,6%. Sul 209 di Dazn1 by Sky, Juventus-Parma 1,5%. In prima serata, tra le native digitali free, sfida tra docureality e show: Su RealTime Matrimonio a Prima vista a 804mila e 3,13%. Su Tv8 Name the tune-Indovina la canzone 630mila e 2,8%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,7% e 7,2%

Tennis di giorno da Barcellona e poi calcio della Serie A col turno infrasettimanale alla sera – mercoledì 21 aprile – in esclusiva sulla pay. In tema campionato, Spezia-Inter alle 20.45 ha avuto 623mila e spettatori e il 2,5%, mentre il complesso di partite della fascia oraria ha conseguito 1,184 milioni di spettatori ed il 4,4%. Nel preserale Milan-Sassuolo ha prodotto 886mila spettatori con il 4,6%. Inoltre sul 209 di Dazn1 by Sky, Juventus-Parma ha prodotto 391mila spettatori e l’1,5% del pubblico di appassionati.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prima serata vince il format di RealTime che batte un Name the tune di nuovo in flessione

In prima serata. Su RealTime Matrimonio a Prima vista a 804mila e 3,13%. Su Tv8 la terza puntata di Name the tune-Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione e Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia alle prese con Riki, Cristiano Malgioglio, Tullio Solenghi e Federico Fashion Style, ha avuto 630mila e 2,8%. Sul 20 Ruslan ha raccolto 563mila spettatori con il 2,2%. Su Nove la puntata di Accordi & Disaccordi con Massimo Galli tra gli ospiti a 422mila e 1,7% di share. Su Iris Una storia vera 399mila e 1,7%. Su RaiMovie Mai Stati Uniti 378mila spettatori e 1,4%. Su Rai4 La stirpe del male ha ottenuto 365mila spettatori con 1,4%. Su Giallo Unforgettable consegna 306mila spettatori e 1,2%. Su Rai Premium La Fuggitiva fa 292mila spettatori con 1,2%. Su La5 The Great Gilly Hopkins a 259mila spettatori con 1,1%. Su TopCrime Law & Order 187mila spettatori e 0,75%. Su Cine34 Occhio alla Perestrojka 185mila spettatori e 0,74%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 485mila e 1,8%. Su Nove Deal with it ha raccolto 458mila spettatori e 1,7%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 423mila spettatori con 1,6%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 35mila e 0,6%. 4 Ristoranti 63mila spettatori e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario da Lourdes 567mila spettatori con il 4,5%. Su TV8 Forever 255mila spettatori con 2,3%, Vite da Copertina 110mila spettatori con lo 0,9%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 267mila spettatori e 1,2%. In seconda serata. Su Tv8 Permesso Maisano a 221mila e 2,7%. Su Nove Fratelli di Crozza ha conseguito 185mila spettatori e 1,3% e poi in terza serata Naked Attraction Italia a 113mila spettatori con il 2,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juve-Parma, Gian Luigi Buffon, juventino ex Parma)