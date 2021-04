Tre partite di serie A a Sky e (forse) a Mediaset

Serie A, per i diritti Tv pacchetto 2 sdoppiato con sguardo a Sky e Ott

Il Sole 24 Ore, pagina 21, di Andrea Biondi.

Dopo la due giorni di sbornia sulla Super League affossata ancor prima di nascere, in Italia lo sguardo torna a posarsi sui diritti audiovisivi della Serie A. L’assemblea convocata in videoconferenza per domani dovrebbe dare il via libera al bando perle tre partite in co-esclusiva da assegnare dopo la mancata attribuzione a Sky. E quell’ex pacchetto 2, a quanto risulta al Sole 24 Ore dovrebbe finire per essere “sdoppiato”, per attrarre offerte anche da parte degli Ott, vale a dire gli operatori che per il canale lptv: quello web utilizzato da Dazn, come da Netflix o Amazon Prime Video. Allargare il novero dei partecipanti. E dallo sdoppiamento puntare a maggiori introiti.

È con questa filosofia di fondo che questo nuovo e ridisegnato “pacchetto 2” starebbe così per essere posto domani all’attenzione dei presidenti dei club di Serie A prima di finire sul mercato entro fine mese. Una media di 87,5 milioni per ciascuna delle stagioni del triennio 2021-24 non è bastata a Sky per aggiudicarsi i diritti su 3 partite in co-esclusiva su tutte le piattaforme. È l’attribuzione che manca dopo quella a Dazn che in partnership con Tim, per 840 milioni all’anno si è assicurata 7 partite alla settimana in esclusiva su tutte le piattaforme e altre 3 in co-esclusiva sul web. A questo punto occorrerà vedere come sarà ridisegnato il pacchetto sdoppiato, immaginando che fra i target della Lega Serie A ci potrebbe essere Amazon con la sua Prime Video (che si è già assicurata i diritti in esclusiva per 1 partita del mercoledì in Champions League) o anche Mediaset che per la prossima Champions League si è portata a casa 17 partite in chiaro e le altre 104 pay in streaming (tranne le 16 esclusiva Amazon del mercoledì) speculari a quelle detenute anche da Sky e con cui ha in sostanza rimesso piede nel calcio pay, anche se su streaming.