Maximo Ibarra saluta i dipendenti Sky

Sky: Ibarra ai saluti (e all’email di commiato)

Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi.

Ciao a tutti,

dopo l’annuncio di ieri, voglio scrivere a tutti voi per condividere quello che sento e le mille emozioni che provo in questo momento. Ho rivissuto in “time lapse” tutte le cose che abbiamo fatto insieme anche quelle più difficili meno prevedibili e quindi più intense. 19 mesi che sembrano moltiplicati per tre se non addirittura per quattro, forse esagero ma sono certo che anche voi la pensate come me. Non voglio fare un elenco di tutto quello che abbiamo fatto insieme in questo percorso da quando ho avuto il privilegio di diventare il vostro collega e amministratore delegato, voglio piuttosto ringraziarvi di cuore per l’esperienza umana e professionale che mi avete regalato e che spero di aver contraccambiato con il tutto il mio impegno, energia e passione nei confronti di Sky e delle persone di Sky.

Voglio che voi sappiate le ragioni della mia scelta: davanti a me si è aperta una porta che sarebbe stata per me impossibile non attraversare, un’opportunità manageriale ed imprenditoriale che non potevo programmare o pianificare. L’opportunità mi si è presentata ora, e mi sono ritrovato a dover fare una scelta difficile e sofferta, che ho sentito di dover fare ascoltando molto bene me stesso. Non è una scelta che si fa a cuor leggero, non è affatto semplice lasciare Sky, un’azienda che ti entra dentro e ti ammalia dal primo momento. Non lascio Sky per andare a prendere un incarico da AD in un’altra azienda, non ho perso l’entusiasmo e tanto meno non ho smesso di credere nel futuro di Sky, tutt’altro. Lascio Sky per diventare l’AD e soprattutto un partner/imprenditore degli azionisti della nuova realtà che andrò a guidare, con l’obiettivo di contribuire a farla diventare un campione italiano ed europeo del digital e della tecnologia.

Sono però tranquillo, perché Sky è una realtà straordinaria e dopo tutto il lavoro fatto insieme abbiamo davanti a noi una realtà che sa quello che deve fare e che conosce bene il percorso del viaggio che deve compiere nei prossimi anni, insieme a Stephen, Karl e tutti i colleghi del Gruppo e a chi avrà l’onore di essere chiamato alla guida di questa azienda straordinaria. Voi siete forti e bravi, vi ho visto sul campo e so che sarete perfetti nel costruire la Sky del futuro che tutti vogliamo e abbiamo in mente. Sono sicuro che continuerete a farlo insieme, avendo fiducia in voi stessi e nei vostri colleghi, condividendo i successi e le difficoltà, semplificando il modo in cui lavorate e soprattutto mettendo da parte gli interessi del vostro dipartimento o funzione se non sono pienamente compatibili o coerenti con gli obiettivi di Sky nel suo insieme. Io continuerò a essere a vostra disposizione per qualsiasi cosa abbiate bisogno, poi, quando non sarò più in Sky, sarò uno dei più accaniti e determinati tifosi del nostro bellissimo Brand, perchè lo sentirò sempre nostro, anche mio.

Un abbraccio forte

Forza Sky

Maximo

(Nella foto Maximo Ibarra)