E dopo Sanpa ecco Veleno

Online su Amazon arriva Veleno, la serie tv sui ladri di bimbi in Emilia

La Verità, pagina 1, di Francesco Borgonovo.

(…)

Ieri Amazon Prime Video ha annunciato l’uscita di Veleno, docuserie in cinque episodi, ispirata all’omonimo libro di Pablo Trincia. La serie è scritta e diretta da Hugo Berkeley e sarà visibile a maggio. Il comunicato ufficiale è piuttosto diretto; «Veleno racconta le vicende incentrate sui fatti accaduti a Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, in Nord Italia, tra il 1997 e il 1998», si legge nel testo. «Oltre venti persone furono accusate di far parte di una setta chiamata I diavoli della Bassa Modenese che, secondo l’accusa, sarebbe colpevole di pedofilia e violenza nei confronti di sedici bambini. Dalla denuncia di uno dei bambini seguì una vasta indagine della Polizia italiana che portò all’allontanamento definitivo di tutti i ragazzini dalle proprie famiglie». Veleno, come ha ribadito mille e mille volte Carlo Giovanardi – che per anni si è occupato di questa faccenda difendendo le famiglie accusate ingiustamente – è una sorta di anticamera di Bibbiano. Stesse terre, stessa ideologia. Stesso sistema.

«Veleno e Bibbiano hanno di sicuro in comune il centro studi Hansel e Gretel (quello fondato da Claudio Foti, ndr.), anche se con professionisti diversi. E hanno in comune i metodi che certi esperti hanno utilizzato non solo in Italia. Metodi non riconosciuti dalla comunità scientifica che hanno creato allarmi sociali». E che, aggiungiamo, hanno fatto emergere violenze là dove non esistevano. Ecco allora che l’uscita della serie potrebbe riaprire la discussione sulla gestione dei minori. Gli spettatori potranno vedere come assistenti sociali e terapeuti ottenevano, facendo pressione sui piccoli, dichiarazioni false sulle molestie subite in famiglia. Potranno vedere persone innocenti finire accusate di crimini orrendi, e sapranno che tutto questo è accaduto realmente. «Chi lavora nei tribunali mi dice che l’atteggiamento è mutato», ci dice Trincia. «Non so se dopo questa serie il sistema cambierà del tutto, ma mi rendo conto che ci sono stati dei passi avanti enormi rispetto a cinque anni fa, quando ho cominciato a lavorare su Veleno. All’inizio di questa storia non voleva sentire parlare nessuno. Oggi vedo la locandina con scritto Amazon e sono incredulo». Pare che i produttori della discussa serie Sanpa siano al lavoro su un documentario riguardante Bibbiano. Non sappiamo se è quando uscirà. Ma siamo contenti che esca VeIeno, perché il sistema che tanto dolore ha causato deve crollare una volta e per sempre.

(Nella foto Veleno)