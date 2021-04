SuperLega: l’armageddon del calcio snobbato dalle tv generaliste

La notizia che cambierà il calcio europeo non è stata presa in considerazione dalle decine di talk show che quotidianamente proliferano sui canali Rai, Mediaset e La7.

Sky Sport24 ieri ha aumentato i propri ascolti grazie alla copertura sulla SuperLega

Domenica sera è esplosa la bomba: le 12 migliori squadre di calcio europee hanno, di fatto, deciso di staccarsi dall’Uefa e organizzarsi la loro SuperLega, al posto della Champions League. Questo vuol dire che, a meno di clamorosi dietrofront, il calcio per come lo consociamo non sarà più lo stesso. Insomma, una notizia universale, che non solo implica temi sportivi, ma anche economici e politici, tant’è che Boris Johnson, Primo ministro inglese, Emmanuel Macron, Presidente francese, e Mario Draghi, Presidente del consiglio italiano, sono stati tra i primi a prendere posizione ufficialmente.

E la televisione generalista che ogni sera ci propina almeno due o tre talk show? Niente, come se non fosse successo nulla, nessuno ha pensato di mettere in piedi una puntata speciale per raccontare l’armageddon del calcio europeo in tutte le sue implicazioni, lasciando campo libero a Sky Sport, che da due giorni ininterrottamente non parla giustamente d’altro.

Rai, Mediaset e La7 assenti

Tre reti Rai, tre reti Mediaset e La7 hanno avuto tutto il lunedì per pensare a un talk show sulla SuperLega, che sicuramente avrebbe fatto impennare i dati Auditel (il calcio in Italia è una religione e questa crociata cambierà la storia), ma nessuno l’ha fatto, mantenendo inalterati i propri palinsesti. Mentre tutti i loro telegiornali, a ragione, aprivano le edizioni con la notizia bomba, quattro reti generaliste su sette hanno mandato in onda serie tv o film in prima serata. Tutti prodotti che potevano essere serenamente rimandati.

Il vantaggio competitivo della televisione generalista, rispetto alle tv in streaming, è la linearità e la possibilità di mordere l’attualità in tempo reale, ma se perde anche questa peculiarità che cosa le rimane? Film di seconda visione e brutte fiction?

(Nella foto le squadre fondatrici della SuperLega)