Ascolti tv 19 aprile digital e pay: la rivoluzione Super League accende SkySport24. Rai4 prevale con Revolt

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,7% intera giornata e 6,24% prima serata; altre Mediaset 7,1% e 7,4%.

Tanti film e serie, una dose ridotta di calcio live, tanti commenti e aggiornamenti sulla rivoluzionaria Super League ieri per Sky. Lunedì 19 aprile SkySport24 ha portato a casa una media di 45 mila spettatori, con un 1,5 milioni di copertura complessiva e 43 minuti di attenzione media del popolo di affezionati al calcio e allo sport in genere, un bilancio quindi simile a quello ottenuto dal canale di news e aggiornamenti nei week end e migliore di quello di domenica scorsa. Alle 20.40 le news sportive hanno toccato quota 138 mila, dopo l’aggiornamento da Londra di Tiziana Prezzo sul comportamento dei club inglesi e dei tifosi inglesi, e il passaggio sulle news di Federico Ferri del direttore di SkyTg24, Giuseppe De Bellis. Su SkyCinema1, inoltre, la pellicola Siberia è arrivata a 269mila spettatori complessivi compreso primissime e 0,6%. Su SkyUno inoltre Best Bakery a 21mila e 0,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: aria di Revolt pure su Rai4

In prima serata. Su Rai4 Revolt a 455mila spettatori con 1,76%. Su Tv8 4 Ristoranti a 441mila spettatori con 1,7%. Su Rai Movie Uomo di Laramie a 432mila spettatori con 1,69%. Su Iris Legge della notte a 383mila e 1,63%. Sul Nove Allarme Rosso ha raccolto 346mila spettatori con 1,5%. Su La5 Rosamunde Pilcher 289mila spettatori e 1,2%. Su Real Time Sorelle al limite ha trovato 286mila cultori e 1,1%. Su 20 Knock knock a 223mila e 0,9%. Su Rai Premium Utta Danella 216mila spettatori e 0,84%. Su Cine 34 Che vuoi che sia 213mila spettatori e 0,84%. Su TopCrime Csi Miami 213mila spettatori e 0,79%. Su Italia2 La leggenda di Beowulf a 64mila spettatori con 0,25%.

Nelle altre fasce, Corsi batte Papi, Lourdes colpisce ancora

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 47mila spettatori con 0,8%. 4 Ristoranti 69mila e 0,6%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 657mila spettatori con il 4,9%. Su Rai Premium Il Maresciallo Rocca 310mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Con tutto il mio cuore fa 237mila spettatori con il 2,1%. Vite da Copertina ha raccolto 130mila spettatori con 1%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 269mila spettatori con l’1,2%. In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 576mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Guess my age a 517mila e 1,9%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti a 424mila spettatori con l’1,6%. In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 362mila spettatori con 1,9%. Sul Nove Il Monaco 186mila spettatori e 2,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkySport24, il discorso di Aleksander Ceferin, presidente Uefa)