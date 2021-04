Ascolti tv 19 aprile analisi: Arianna scappa, Ilary domina la notte e in Valle D’Aosta. Ranucci insiste su Guerra, Speranza e Lombardia (e cala)

Ascolti, profilo Isola: il reality supera il 50% in Valle D’Aosta, va male in Friuli. Campania e Lombardia le regioni in cui Blasi pesca la maggiore quantità di pubblico

Ha migliorato le proprie performance – lunedì 19 aprile – Vittoria Puccini. Alla penultima puntata La Fuggitiva ha conseguito 5,094 milioni di spettatori ed il 21,5%. Sette giorni prima la fiction che racconta l’ansiogena storia di Arianna, era lievemente calata, a quota 5,079 milioni di spettatori ed il 20,8%. Bilancio un po’ più articolato da decifrare è stato invece quello dell’Isola dei famosi, ieri a quota 3 milioni e 17,5%. Migliore di quello della puntata di giovedì scorso (2,942 milioni di spettatori ed il 17,13%, soffrendo la forza maggiore del solito dell’Europa League), inferiore a quello di sette giorni prima, alla quota record di 3,440 milioni di spettatori con il 19,94% nonostante l’esordio col botto di Sigfrido Ranucci. Sette giorni fa, infatti, su Rai3 Report parlando di Vaticano, massoneria e vaccino Sputnik aveva portato a casa un bilancio quasi da record, a quota 3,066 milioni ed il 12,1%, con un picco da 3,6 milioni circa col servizio sul Vaticano.

Ieri – tornando sul piano pandemico, l’Oms, il ministro Roberto Speranza, Ranieri Guerra e il tentativo di ‘censurare’ il rapporto Zambon e poi rilanciando sui guasti del sistema sanitario lombardo – il programma della terza rete è calato 2,386 milioni di spettatori ed il 9,4%. Che è sempre un buon risultato, ma inferiore di quasi tre punti a quello del battesimo stagionale. Nella sfida dell’approfondimento, Nicola Porro con Quarta Repubblica è stato meno surclassato, risalendo a 1,151 milioni e 5,5% con Matteo Salvini (1,007 milioni di spettatori e il 4,8% di share sette giorni prima con Giorgia Meloni). Variegata l’offerta di cinema e serie: su Italia 1 la saga action Fast & Furious 6, ha riscosso 1,475 milioni di spettatori e il 6,4%, travolgendo su Rai2 Enrico Brignano con Tutte lo vogliono (1,149 milioni di spettatori e il 4,4%) e staccando di molto la serie cult in replica su La7 (Chernobyl, che è arrivato a 510mila e 2,6% di share).

Il profilo di Ilary ieri

Sempre interessante rimane la composizione dell’ascolto dell’Isola dei famosi. Quello di Ilary rimane il programma più visto sul target commerciale (15-64 anni) con il 18,34% di share e sul pubblico under 55 con il 19,53%.

Il dato più alto in share è sulle donne 20-24 anni con il 36,5%. In Valle D’Aosta più della metà dei televisori accesi ieri hanno guardato l’Isola. In Friulì ‘solo’ l’8,2%. La Basilicata boccia il reality (9,8%), lo promuovono Campania (26,1%), Puglia (23,8%), Liguria (23,5%), Calabria (21,7%). Mentre Piemonte, Lombardia gli danno più del 16%. E comunque sono la Lombardia (452mila spettatori) e la Campania (432mila) i più ampi bacini di consensi per la trasmissione.

Le altre partite di giornata. Gruber vince facile. Palombelli batte Moreno. Barbareschi fa meno di Report e anche di Mannoni

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,475 milioni di spettatori e 20,2%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,593 milioni di spettatori con il 16,9%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,187 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 1,242 milioni di spettatori e 4,9% e Un Posto al Sole 1,785 milioni di spettatori e 6,6%. Su La7 Otto e Mezzo 2,080 milioni di spettatori e 7,7%. Su Rete4 Stasera Italia 1,350 milioni e 5,1%. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto 1 milione di spettatori ed il 3,7%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,189 milioni di spettatori e 17,7%, L’Eredità 4,850 milioni di spettatori e 23,8%. Su Canale5 Avanti il primo 2,4 milioni di spettatori e 15,6%, Avanti un altro 3,834 milioni di spettatori con il 19,6%. Su Rai3 il TGR 3,293 milioni di spettatori e 15,3%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 17,8%; Storie Italiane 17,6% e 15,7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 18,5% e 19,1% di share e 16,3%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 4,4%. Su Rai3 Agorà 7,6%, Mi Manda Rai3 5,3%. Su La7 Omnibus 3,6%, Coffee Break 3,5%. A mezzodì su Rai1 È sempre mezzogiorno 15,4%. Su Canale 5 Forum 17,8%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,8% e 8,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,9%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 5,6% e 4,8%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,3%, Il paradiso delle signore 18,6% e Vita in diretta 17,3% di share. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 16,5%, Uomini e Donne 21,1%, Amici di Maria De Filippi 19,1%, L’Isola dei Famosi 18,6%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 17,2% di share. Pomeriggio Cinque 16,1% e 15,8%. Su Rai2 Ore 14 4,5%, Detto Fatto 4,2%. Su Rai3 Geo 7,5% e 11,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,2%. Su La7 Tagadà 3,9% e Tagadoc 2%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 7,3%. Su Canale 5 il Tg5 15,4%. Su Rai2 Insensibile 3,6%. Su Rai 3 In barba a tutto 6,1% e Linea Notte 6,5%. Su Italia1 Tiki Taka 7,5% e 6,3% di share. Alle 20: Tg1 5,827 milioni e 24,1%, Tg5 4,9 milioni e 20%; TgLa7 a 1,563 milioni e 6,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Isola dei famosi)