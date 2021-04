L’Auditel di marzo premia la Rai (grazie a Sanremo)

Ascolti, a marzo domina Rai1

ItaliaOggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta.

In marzo Rai1 domina le classifiche di Auditel, e vince facile soprattutto sulla scia del Festival di Sanremo. Un’edizione 2021, quella guidata da Amadeus, molto particolare per l’atmosfera nelle case e l’assenza di pubblico al teatro Ariston, ma che oltre a incassi pubblicitari record per la Rai è stata anche tra le più fortunate quanto a brani presentati, tutti con un link al mercato discografico reale, molto passati in radio, e ai primissimi posti nelle graduatorie di vendita (a un mese e mezzo di distanza dal Festival tre dei primi cinque posti della classifica Fimi dei singoli vanno ancora a canzoni di Sanremo).

Nel 2020 il Festival di Sanremo si tenne in febbraio. E ogni confronto col marzo 2020 ha quindi poco senso non solo per questo, ma pure perché marzo 2020 fu il mese shock da pandemia Covid, con lo sport fermo e tutti gli italiani attaccati ai notiziari per avere news sulla emergenza sanitaria. Non è un caso che, per esempio, Rainews24 fosse all’1,15% di share nel marzo 2020 sulle 24 ore, e a 12 mesi di distanza sia tornata a un più normale 0,65%. Stessa cosa per Sky Tg24 sul satellite (era allo 0,77%, ora è allo 0,38%) e Sky Tg24 ott (dallo 0,57 allo 0,24%). Un po’ meno sensibile l’effetto sul TgCom 24, dallo 0,61% del 2020 allo 0,44% del 2021.

I dati Auditel di marzo

Tornando in Rai, si osserva quanto sia florido il momento di Rai3 (7,53% di share nelle 24 ore, 6,21% in prima serata, con 1,7 punti in più rispetto al marzo 2020), e quanto sia invece in crisi Rai2, al 4,90% in prime time, superata pure da Italia1 (5,03%). Cala, invece, La7, che scende al 4,7% in prima serata, dopo il boom informativo del 2020 (5,54%). In marzo il totale ascolti Rai è del 37,5% nelle 24 ore (31,77% per Mediaset) e del 39,36% in prima serata (31,13% del Biscione). Il gruppo meno impattato da Covid o Sanremo è Discovery, i cui canali hanno palinsesti abbastanza sganciati dalla cronaca. E infatti Nove migliora le performance in prima serata, salendo all’1,77%, così come Real Time all’1,3%. Il bouquet di canali Discovery arriva al 7% nelle 24 ore, al 5,8% in prima serata e al 7,5% in seconda.