Ascolti tv 18 aprile digital e pay: Atalanta-Juve, Napoli-Inter, Formula Uno e Moto Gp accendono Sky. F1 vola su Tv8. Convento batte Hotel

Ascolti Tv, gruppi: altre Mediaset 7,43% nelle 24 ore e 7,8% nel prime time; altre Rai 6,9% e 5,84%.

In campo i motori, sia le gare di Formula 1 che quelle del Motomondiale, con le moto in differita su Tv8 e le auto in diretta in chiaro, c’era anche la Serie A ma anche il tennis, domenica 18 aprile, ad accendere l’attenzione sulle alternative alla generaliste.

Su Sky alle 15.00, la partita Atalanta–Juventus ha riscosso 1,1 milioni di spettatori ed il 5,8% di share. Allo stesso orario il complesso della partite su Sky ha conseguito 1,374 milioni di spettatori con il 7,1% di share. Alle 18.00 su Sky Torino-Roma ha raggiunto quota 900mila e 4,6%. Il match clou delle 20.45, Napoli-Inter ha avuto 1,874 milioni di spettatori e 7%.

In tema Formula 1, il Gran Premio dell’Emilia Romagna in chiaro su Tv8 ha avuto 2,743 milioni di spettatori ed il 14,3%. Su Sky la gara ha riscosso 1,322 milioni di spettatori ed il 6,9%. In tema MotoGp, invece, la gara in diretta su Sky da Portimao ha raccolto 939mila spettatori con il 4,8% di share; in differita su Tv8 ha conseguito 1,143 milioni di spettatori con il 5,3% a partite dalle 19.00.

Tra le native digitali free. Vince Real Time davanti a Tv8

Su RealTime Ti spedisco in convento 682mila e 2,6%. Su Tv8 la puntata di 4Hotel è stata vista da 519mila spettatori con il 2%. Su RaiMovie Leggenda di un amore: Cinderella 434mila e 1,7%. Su Iris Strangerland 422mila e 1,8%. Su La5 Milionario in incognito 382mila e 1,5%. Sul 20 I Vichinghi è stato la scelta di 340mila spettatori con 1,34% di share. Sul Nove Ostia Criminale, la mafia di Roma 305mila e 1,2%. Su TopCrime Colombo 281mila e 1,1%. Su Rai4 La vendetta di un uomo tranquillo 265mila e 1%. Su Cine 34 Le Comiche2 235mila e 0,93%. Su Rai Premium Canzone segreta a 200mila e 0,85%.

In access. Sul Nove Little Big Italy 452mila spettatori e 1,7%. Su Tv8 la differita della gara di Moto 2 439mila spettatori e 1,6% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Napoli-Inter)