Ascolti Tv 18 aprile: La ‘cumpa’ del conservatorio prevale su Bonolis, ma non sono numeri da fiction Rai. Ma calano tutti e Napoli-Inter non fa il botto

Si ribaltano gli equilibri della domenica sera, e passa in testa La compagnia del cigno2 su Avanti un altro pure di sera. Il super match Napoli-Inter non vola su Sky, ma Fazio e Giletti calano un po’. Al pomeriggio i Motori limano ma non interrompono il dominio di Venier.

Domenica stracarica di sport, giocato e parlato

Alla prima puntata c’era stata la sorpresa. Tra la storia romantica e di formazione della compagnia di musicisti di Rai1 e il neodarwiniano game show di Canale5 aveva vinto allo sprint e a sorpresa il secondo. A sette giorni di distanza, il 18 di aprile, con Napoli-Inter in onda alla sera sulla pay, nella giornata del clamoroso annuncio della Super League, le cose sono cambiate. Il programma più femminile e fidelizzante ha perso colpi ma ha vinto.

La seconda puntata di La compagnia del cigno2 con Alessio Boni, Anna Valle e tanti giovani talenti, ha riscosso 3,534 milioni di spettatori con il 15,3% di share, in calo robusto rispetto ai 4,050 milioni di spettatori e il 17% di share di sette giorni prima. Ma è bastato a superare il bilancio di Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis calato a 3,476 milioni di spettatori e il 15,1% di share rispetto ai 4,1 milioni di spettatori e il 17,6% di share sette giorni prima.

Napoli-Inter batte Inter-Napoli, ma non è nella lista dei match più visti sulla pay

A mischiare le carte, i target e i flussi, è stato il calcio. Su Sky il pareggio uno a uno del match Napoli-Inter ha ottenuto 1,874 milioni e 7% di share, destabilizzando il quadro. Un bilancio buono, ma che non proietta il match nella top five della pay, ma comunque molto migliore del risultato dell’andata (vinta per uno a zero dai nerazzurri la partita aveva riscosso 1,3 milioni di spettatori medi con il 4,9% di share).

Qualche riflesso negativo, e un po’ di calo lo hanno sofferto anche i talk di prima serata. Su Rai3 Che tempo che fa ha schierato tra gli altri Thierry Breton, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Carlo Verdone, Dori Ghezzi, Sandro Veronesi, Monsignor Vincenzo Paglia, Luigi Manconi, Gad Lerner, Adriano Aguzzi, ed ha raccolto 2,735 milioni di spettatori ed il 10,1%, in calo di quasi un punto rispetto a sette giorni prima, in flessione sia nella porzione chiave (a 3,020 milioni di spettatori e 11% domenica scorsa), che nelle altre; col tavolo il programma ha avuto 1,693 milioni ed il 7,4% (1,618 milioni e 6,93% di share sette giorni prima), mentre l’anteprima – alle 20.00 – ha avuto 1,648 milioni e il 6,6% (1,868 milioni ed il 7,32% sette giorni prima).

Su La7, invece, Non è l’Arena ha puntato su Francesco Zambon, Luca Telese, Sandra Amurri e Francesco Borgonovo, Vauro, Nunzia De Girolamo, Maurizio Paniz, Nello Trocchia e Carlo Marsilli, Jessica Cosenza. Massimo Giletti ha avuto un andamento più alterno: nella presentazione 1,3 milioni ed il 4,9%, e poi nella prima parte 1,475 milioni di spettatori ed il 5,6% e quindi nella seconda 1,060 milioni di spettatori e l’8% (sette giorni prima a 1,3 milioni e 4,78%, 1,590 milioni e 6% di share nella prima parte e 920mila ed il 6,86% con la seconda parte).

Una storia a parte l’hanno fatta il film su Italia1 (Logan-The Wolverine, ha avuto 1,2 milioni spettatori con il 5,4% di share) e i telefilm di Rai2 (The Rookie a 1,077 milioni e 3,9% e Bull a 1,011 milioni e 3,9%). Mentre è andata giù Rete4 (Allied- Un’ombra nascosta a 575mila spettatori con il 2,6% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,958 milioni di spettatori pari al 18,4%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,451 milioni di spettatori con il 12,9%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,1 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1,648 milioni di spettatori e 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1,2 milioni e 4,6% nella prima parte e 937mila spettatori e 3,5% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 a 3,244 milioni di spettatori e 17,1%, mentre L’Eredità 4,471 milioni di spettatori con il 20,4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend 2,450 milioni di spettatori e 13,2%, mentre Avanti un Altro! Weekend 3,381 milioni di spettatori e 15,8%. Su Rai2 90° Minuto 859mila spettatori e 4,7% nella prima parte e 1,083 milioni di spettatori e 5,2% nella seconda parte.

In day time. Domina Venier, ma c’è la Formula uno in chiaro su Tv8 al 14,2%, con la gara che si allunga tra sospensioni e incidenti

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 19,3%, 24%. Paesi che vai 18,7%. La Santa Messa 20,5%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 19,4%, Santa Messa 12,6%. A mezzodì. Su Rai1 Linea Verde 21,3%. Su Canale 5 Le storie di Melaverde 11,9% e Melaverde 15,2%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 17,1% nella prima parte e al 15,9% nella seconda; Da noi A Ruota Libera 14,3%. Su Canale5 Domenica Live 9,3%, 13,3%, 12,9%, 10,8%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 5,6% e Quelli che il Calcio 4,5%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 6,3% e poi 4,6% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 4,2% mentre Kilimangiaro 7,8%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 5,7%. Su Canale 5 Tg5 Notte 9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,7% e 4%. Su Italia1 Pressing Serie A 6,9%. Le news delle 20.00. Tg1 a 5,669 milioni e 23,1%; Tg5 a 4,582 milioni e 18,4%. TgLa7 1 milione e 4,1%. Alle 13.30 Tg1 a 5,154 milioni e 25,5%.

Emanuele Bruno

(Un momento di La compagnia del cigno 2)