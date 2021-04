Come spaccano le nonne della televisione

Le vecchie zie seducono i giovani

Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo.

La vecchiaia è un concetto decisamente relativo in televisione. Metà dei conduttori sono degli “impostori anagrafici” (quanti di voi darebbero 66 anni a Milly Carlucci o 60 a Carlo Conti? Ecco, ci siamo capiti), ma soprattutto in tv ai giovani piacciono sempre di più i vecchi. Anzi, le vecchie. I nuovi volti femminili del momento, quelli che trasformano il programma in un cult, sono infatti rigorosamente ultrasettantenni. Ebbene sì, se negli anni ‘90 si cercava la pin-up prosperosa, oggi le reti si contendono le gentili matrone, che con la loro autoironia mettono d’accordo adulti e ragazzi. Il pubblico generalista, che di base è femminile e anziano, è affascinato dal vedere i propri coetanei scorrazzare liberi e felici fuori dall’ospizio: è pur sempre una prospettiva di speranza, merce rara in questi tempi.

Allo stesso tempo i giovani le adorano: ne riprendono le battute, ridono per le loro schiette affermazioni, ma soprattutto stimano le dive senior riconoscendone l’intelligenza e la grande professionalità. Praticamente, ai loro occhi, sono una sorta di Chiara Ferragni con le rughe.

Grande esempio

Persino le femministe plaudono: grazie alle senior star, la simpatia ha battuto la scollatura. Ma vediamo chi sono le over 70 più richieste del momento. In prima linea c’è lei: Mara Maionchi. Classe 1941,il 22 aprile compirà la bellezza di 80 anni. A momenti ha fatto più programmi lei che Belén Rodriguez. Citiamo i principali: “n” edizioni di X Factor (abbiamo perso il conto), Amici, Celebrity Masterchef, Italia’s got talent fino al fenomeno del momento ossia LoL: chi ride è fuori. Nel celebre comedy show di Amazon Prime Video Maionchi era l’arbitro, insieme a Fedez. In realtà passava metà del tempo a ridere, contagiandoci con il suo buon umore.

Sempre più richiesta è anche Iva Zanicchi. La cantante ha sempre alternato musica e tv ma negli ultimi anni la sua schietta sincerità è diventata un marchio di fabbrica: in un mondo regolato dal politicamente corretto, lei dice quello che pensa. Punto. Ecco perché la chiamano, ogni due per tre, come giurata o opinionista. Attualmente è in onda come opinionista a L’isola dei famosi e se non ci fosse quella carta d’identità a ricordarci che ha 81 anni, non la bolleremmo mai come “anziana”. Spesso ha più grinta lei di Zorzi ed Elettra, e abbiamo detto tutto… Tra l’altro, stando a un’indiscrezione di TvBlog, sia Maionchi che Zanicchi sarebbero nel cast del programma Venus Club, atteso a maggio su Italia1: un’accoppiata che promette faville.

Regina della domenica

Dopodichè c’è la Regina della Domenica, ovvero Mara Venier. Età: 70 anni. Li dimostra? No. È amatissima? Sì, tanto che per i giovani lei è ancora la “zia” Mara, mica la nonna. Un altro mostro sacro è Loretta Goggi. La nostra non ha certo bisogno di presentazioni: è stata, ed è, un’ottima attrice, imitatrice e cantante. A 70 anni non pensa minimamente di andare in pensione ed è una dei giurati più amati di Tale e quale show. Dal 23 aprile la ritroveremo anche in Top Dieci, a giocare nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti.

(Nella foto Mara Maionchi)