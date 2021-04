Ascolti tv 18 aprile 2021: testa a testa tra Rai1 e Bonolis su Canale5, poi Fabio Fazio

Una gara molto avvincente tra le due reti ammiraglie generaliste, che nella gara degli ascolti tv di ieri sera hanno lottato fino all’ultimo spettatore. A spuntarla di un soffio è stata La compagnia del Cigno 2 che su Rai1 ha registrato il 15,3% di share media con 3,534 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 17,02% e 4 milioni.

In calo anche Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con il 15,1% e 3,476 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il game show di Paolo Bonolis aveva portato a casa il 17,59% e 4,1 milioni.

Terza piazza per il talk show Che tempo che fa su Rai3 con il 10,1% e 2,735 milioni di contatti. Domenica scorsa Fabio Fazio aveva fatto l’11% e 3 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il talk show Non è L’Arena su La7 con il 5,6% e 1,475 milioni di spettatori, poi il film Logan – The Wolverine su Italia1 con il 5,40% e 1,212 milioni e la serie tv The Rookie su Rai2 con il 3,9% e 1,077 milioni.

Si chiude con il film Allied – Un’ombra nascosta su Rete4 con il 2,6% e 575 mila contatti, poi Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 con il 2% e 519 mila e Ostia criminale – La mafia di Roma su Nove all’1,2% e 305 mila. La Serie A sui canali Sky Sport ha registrato il 6,5% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio Domenica In su Rai1 al 16,4%, mentre Domenica Live Attualità su Canale5 al 9,3% nella prima parte e 13,2% nella seconda.

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 20,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 15,8%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto La compagnia del Cigno 2)