TvZoom compie 10 anni, si rifà il look e cambia editore

TvZoom è on line dal 15 novembre 2011

Quest’anno, a novembre, TvZoom compirà 10 anni. Era infatti il 15 novembre del 2011 quando il nostro magazine, una testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma, andò on line per la prima volta. Da allora abbiamo pubblicato circa 35 mila articoli, posizionandoci da subito come fonte autorevole per la media industry e diventando un punto di riferimento per il trade dell’audiovisivo.

Dal primo giorno la mission di TvZoom è stata quella di partecipare in maniera costruttiva al dibattito sulla televisione, con un occhio di riguardo alle nuove realtà e alle ultime tendenze, per informare in maniera obiettiva ed esclusiva i lettori e gli addetti ai lavori, per i quali siamo una delle principali fonti d’informazione.

10 anni di cambiamenti

In un decennio il mondo della televisione è cambiato radicalmente e un’accelerazione è arrivata proprio negli ultimi anni, con l’ingresso di nuovi player che dal punto di vista tecnologico, contenutistico e di linguaggio hanno stravolto tutto. A partire dalla modalità di fruizione della tv.

Ho avuto la fortuna di essere il primo direttore di TvZoom, chiamato dall’editore Tommaso Albonetti, tanto generoso quanto inesperto del mondo a cui aveva deciso di approcciarsi (il suo core business è tutt’altro). Ma molto coraggioso, tanto da chiamare un giornalista come me, che mai si era occupato di tv: a novembre 2011 usciva, infatti, il mio libro L’impero della cocaina” inchiesta sul narcotraffico colombiano e la ‘ndrangheta. L’editore era convinto che un pesce fuor d’acqua, com’ero io allora, avrebbe avuto la libertà di scrivere senza condizionamenti, senza dover rendere conto a nessuno, se non ai lettori. Il fatto di essere invisi (ma rispettati) ancora oggi, dopo 10 anni, a quasi tutti gli editori televisivi, dimostra il fatto che non abbiamo perso quella libertà.

Quattro anni fa, poi, ci fu un passaggio di proprietà e TvZoom venne acquisito da Giampiero Di Carlo, editore di Rockol, la bibbia on line dell’industria musicale. Un altro editore per bene e con tanta esperienza. Così TvZoom ha vissuto anni di grande sviluppo tecnologico e di crescita, grazie anche alla presenza in un ecosistema virtuoso come quello di Rockol.

Purtroppo, un anno fa è arrivato il Covid-19 e tutto il mondo editoriale è cambiato, sono cambiati gli investimenti e di conseguenze anche le strategie, così Giampiero mi ha offerto di acquisire TvZoom. Da qualche settimana sono diventato l’editore della testata che dirigo dal primo giorno. Una bella responsabilità, soprattutto verso i lettori a cui dovrò garantire la stessa libertà data da chi mi ha preceduto. Spero di essere all’altezza del compito e di poter festeggiare tanti altri compleanni “rotondi”.

Come potete vedere ci siamo regalati una nuova testata, speriamo vi piaccia, e abbiamo messo un po’ d’ordine nell’home page. Permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla crescita di TvZoom in questi dieci anni: dagli uffici stampa, ai talent, ai broadcaster, ma soprattutto a tutti coloro che hanno messo la propria firma sul nostro giornale, in particolar modo Emanuele Bruno, Gabriele Gambini e Tiziana Leone, colonne portanti in tutti questi anni. Tanti auguri TvZoom!

@AndreaAAmato

(Nell’immagine il nuovo logo di TvZoom)