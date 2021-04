Ascolti Tv 16 aprile: Felicissima sera batte Canzone Segreta. Terzo Nuzzi

Ascolti tv, dinamiche: buon esordio per Pio e Amedeo, ma resiste Serena Rossi. Grande equilibrio dietro i primi, bene Nuzzi e Zoro, ma anche Crozza, Rai2 regge solo col primo dei telefilm. Italia 1 sacrificata al successo dell’ammiraglia

Era l’esordio di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5, fortemente supportato da Maria De Filippi ospite d’apertura con i parenti prossimi dei protagonisti, a caratterizzare la serata tv di venerdì 16 aprile, nella giornata della promessa di riapertura prossima ventura di Mario Draghi agli italiani. Contro i due comici foggiani su Rai1 si è schierata Serena Rossi con La Canzone Segreta, mentre su Rai2 c’erano i telefilm Ncis e Clarice e su Rai3 Gomorra New Edition. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Diego Bianchi, Maurizio Crozza, con Italia 1 che invece per non fare male all’ammiraglia si passava lo sfizio di mettere il the best of di Freedom. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Serena Rossi flette ancora e Pio e Amedeo vincono netto all’esordio, Nuzzi sul podio. Tra le altre proposte outsider brilla Zoro

Su Canale 5 la prima tv dello show Felicissima Sera, con Pio e Amedeo protagonisti e tra gli ospiti Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone, a 4,070 milioni e 20,1% tra le 21.45 e le 24.40. Su Rai1 la quinta puntata della novità La canzone segreta, con Serena Rossi alla conduzione e tante emozioni per Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini, ha conquistato 3,644 milioni e il 15,7% tra le 21.37 e le 23.56 (3,8 milioni ed il 16,6% due settimane prima).

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,434 milioni e 7,1%. Su Rai2 il telefilm Ncis, a 1,472 milioni ed il 5,4% e Clarice a 847mila e 3,4%. Su Nove Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,316 milioni e 5%. Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata in squadra, ha conseguito 1,085 milioni di spettatori con uno share del 5,7%. Su Rai3 Gomorra New Edition, il film diretto da Matteo Garrone rimontato e rivisto dallo stesso regista, ha avuto 1,051 milioni di spettatori ed uno share del 4,1%. Su Italia1 Gli Album di Freedom, conuna raccolta dei migliori servizi del programma di Roberto Giacobbo, ha portato a casa 790mila spettatori e il 3,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Pio e Amedeo)