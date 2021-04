Ascolti tv 15 aprile digital e pay: Europa League al 9,2% pay+free. Fognini insegue Sinner. FFF chiude allo 0,4%

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 6,8% nell’intera giornata e 6,1% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 7,5%

Il calcio dell’Europa League in evidenza – giovedì 15 aprile – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con il nuovo passaggio de L’Isola dei famosi su Canale5. Su Tv8 la Diretta Gol collegandosi con Roma-Ajax, terminata uno a uno, ma con la qualificazione alla semifinale molto sofferta dei giallorossi grazie ad un gol di Edwin Dzeko, ha avuto 1,448 milioni di spettatori e il 5,5% di share al netto dell’intervallo. Diretta Gol su Sky ha avuto invece 170mila spettatori. Inoltre sulla pay l’incontro dell’Olimpico ha avuto 809mila spettatori con il 3,1% ed il complesso delle partite ha raggiunto quota 983mila e 3,7%. In pratica quasi 2,6 milioni di spettatori (9,2%) ieri è stato attratto dal calcio in chiaro e a pagamento tra l’emissione di Tv8 e quella di Sky.

In luce, inoltre, anche ieri il Torneo Atp di Montecarlo. Le qusi nove ore di trasmissione delle partite hanno attratto 92mila spettatori, con una copertura di 594mila. La vittoria di Fabio Fognini (ultimo italiano rimasto, in campo oggi alle 14.00) contro Miomir Kecmanovic, ha riscosso 126 mila spettatori. Vale la pena ricordare che la partita tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, vinta dal campione serbo in due set, aveva prodotto 175 mila spettatori. Su SkyUno, inoltre, la finale di Family Food Fight ha avuto 109mila spettatori con lo 0,42%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Tv8 batte tutti con il calcio

In prima serata. Sul Tv8 Diretta Gol Europa League a 1,448 milioni di spettatori con 5,5%. Su RaiMovie Captain Phillips 462mila spettatori con 1,86%. Sul 20 300: L’alba di un impero a 453mila spettatori con 1,8%. Sul Nove E’ già ieri ha raccolto 441mila spettatori con l’1,8%. Su Rai4 Criminal Minds 432mila spettatori e 1,6%. Su Iris The Prestige a 278mila spettatori con 1,15%. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 275mila spettatori e 1,1%. Su RaiPremium Commissario Rex a 243mila spettatori con 0,9%. Su Cine34 Ti presento un amico 223mila spettatori con 0,9%. Su TopCrime The Closer 184mila spettatori e 0,7%. Su La5 La musica che non ti ho detto a 177mila spettatori con 0,73%.

In access. Su Tv8 Europa League a 545mila e 2,5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 640mila spettatori con il 2,4%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 311mila spettatori e 1,4%. Sul Nove la replica di Deal With It 135mila spettatori con lo 0,6%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 50mila e 0,8%; 4 Ristoranti ha raccolto 55mila spettatori con lo 0,5%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 641mila spettatori con il 4,9%. Su Tv8 Per Te, Con Amore a 203mila spettatori con l’1,8%, Vite da copertina a 123mila e 1%. In seconda serata. Su Tv8 Post partita 299mila e 2,8%. Su Nove Diamo i numeri ha conseguito 205mila spettatori e 1,4%, Naked Attraction 83mila spettatori e 1,6%.

