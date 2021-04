Ascolti tv analisi 15 aprile: Liotti non perdona, Ilary perde Elisa ma vince in seconda serata. Isola super in Valle D’Aosta, bene al sud, giù in Friuli

Un passo dal Cielo cala ma batte L’Isola in versione in differita e in partenza ritardata. La Roma si salva in casa contro l’Ajax e i tifosi rimangono al seguito in chiaro e a pagamento. Dritto e Rovescio più rosa con Zaia, Corona e Milo, stacca Piazzapulita, con Letta e Magrini. Il profilo territoriale del reality…

Ascolti Tv talk in sovrapposizione: tra le 21.41 e le 24.50 Del Debbio 1,069 milioni e 5,7%, Formigli 911mila e 4,85%

L’Isola fa un po’ la differenza, ma anche il calcio dell’Europa League. Sette giorni prima, approfittando della pausa de L’Isola dei Famosi, la sesta stagione di Un Passo dal Cielo, intitolata I Guardiani e con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le presenze stabili, era arrivata a 5,3 milioni ed il 22,6%. Ieri – giovedì 15 aprile – in un contesto di proposte più agguerrite, la fiction Lux è calata a 4,919 milioni di spettatori ed il 20,82%. Dall’altra parte della barricata, però, non ha fatto una grande prestazione nemmeno L’Isola dei Famosi. Trasmessa in differita, causa co-abitazione in Honduras con la versione spagnola di Telecinco, la trasmissione condotta da Ilary Blasi è partita molto tardi (alle 21.50) per scansare il più possibile la concorrenza del calcio in chiaro. Pur proponendo tante novità (hanno abbandonato il gioco Elisa Isoardi e Brando Giorgi, Vera e Miryea sono rientrate nella gara, mentre sono andate al televoto Fariba e Beatrice) il reality ha conseguito 2,942 milioni di spettatori ed il 17,13%, soffrendo la forza maggiore del solito dell’Europa League.

Il profilo di Ilary e i famosi

L’Isola ieri è stato il programma più visto sul target commerciale (15-64 anni) con il 17,2% di share e sul pubblico under 55 con il 18,7%. Il dato più alto in share è stato quello sulle donne 20-24 anni con il 29,5%. Altre indicazioni curiose arrivano dai dati regionali. Si conferma (oltre il 50% la precedente puntata) la predizione dei valdostani per il reality (42,9% lo share ieri). Molto sopra media anche il seguito in Campania e Puglia (sopra il 23%), nonché in Sicilia (20,5%) e Calabria (19,82%). In media Trentino e Piemonte, sorprende lo scarso consenso friulano (7,35%).

Roma solida pay più free

Su Tv8 la Diretta Gol del torneo, collegandosi con Roma-Ajax, terminata uno a uno e con la qualificazione alla semifinale molto sofferta dei giallorossi grazie ad un gol di Edwin Dzeko, ha avuto 1,448 milioni di spettatori e il 5,5% di share al netto dell’intervallo. Inoltre su Sky l’incontro dell’Olimpico ha avuto 809mila spettatori con il 3,1% ed il complesso delle partite ha raggiunto quota 983mila e 3,7%. In pratica quasi 2,6 milioni di spettatori (9,2%) ieri è stato attratto dal calcio in chiaro e a pagamento, finendo per influenzare sia le prestazioni dei film di Italia 1 (La fredda luce del giorno 1,416 milioni di spettatori con il 5,5%) e Rai3 (Il professore cambia scuola, 1,3 milioni di spettatori ed il 5,1%) che quelle dei talk.

La sfida dei talkers: Formigli (con Letta in apertura) soffre il calcio più di Del Debbio (con Zaia in apertura) e perde nettamente la sfida. Ai minimi (1,7%) Francesca Parisella

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha virato sul rosa puntando su Luca Zaia, Mauro Corona e Sandra Milo. E poi ospitando anche Fulvio Bonavitacola, Anna Maria Bernini, Andrea Del Mastro, Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani, Klaus Davi. Paolo Del Debbio ha avuto 1,071 milioni di spettatori e 5,7% dopo la presentazione a 1,136 milioni e 4,2%. Su La7 Piazzapulita ha ospitato tra gli altri ospiti Enrico Letta, Nicola Magrini, Antonella Viola, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Roberto Battiston, Michele Grio, Anna Ascani, Guido Crosetto, Giorgio Locatelli, Massimo Galli, Marino Lembo, Fabio Picchi, Stefano Massini. Così Corrado Formigli ha avuto 881mila spettatori e il 4,8%.

Nel periodo in cui i due talk sono stati in onda in sovrapposizione – tra le 21.41 e le 24.50 – Del Debbio ha riscosso 1,069 milioni e il 5,7%, Formigli ha totalizzato 911mila spettatori e il 4,85%. Entrambi i programmi hanno fatto i ‘picchi’ nell’intervallo della partita della Roma e dopo la fine. Con Zaia, Dritto e rovescio alle 22.01 ha avuto 1,552 milioni di spettatori ed il 5,7%. Mentre alle 21.52, Formigli è arrivato a 1,613 milioni. Il picco più alto di Dritto e Rovescio è coinciso con la fine o quasi del match della Roma, a quota 1,647 milioni alle 22.58. Su Rai2 infine, Anni Venti, con Francesca Parisella alla conduzione, tanti servizi e inviati sul campo, con un focus su magia ed esoterismo, ha riscosso solo 414mila spettatori e 1,7%. Su La7 Otto e Mezzo con Marco Travaglio, Fabio Volo e Concita De Gregorio ha riscosso 2,047 milioni e 7,7% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Vittorio Sgarbi, Sebastiano Barisoni, Carlo Bagnasco, Giulio Tremonti, Roberta Villa ospiti di Barbara Palombelli, a 1,1 milioni e 4,15% di share. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Goffredo Bettini e Gennaro Sangiuliano ha raccolto 811mila spettatori e il 3% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,2 milioni e 19,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,282 milioni di spettatori con uno share del 15,9%. Su Italia1 CSI Miami 1,384 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Via dei Matti 1,468 milioni di spettatori e 5,8% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,7%. Nel preserale. Su Rai1 Eredità -La sfida dei sette ha ottenuto 3,032 milioni e 18,8% e poi Eredità a 4,684 milioni di spettatori e 23,4%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,592 milioni di spettatori con il 16,7% di share e Avanti un altro 3,831 milioni di spettatori con il 19,7% di share. Su Rai3 il TGR 3,2 milioni di spettatori con il 15,2% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,6% di share e Uno Mattina 17,5%, Storie Italiane 15,5% e 14%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,9% nella prima parte, 17,9% nella seconda. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,3%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share, Mi manda RaiTre 5,8%; su La7 Omnibus 2,9% e 3,3%. Coffee Break 5,3%. A mezzodì. Su Rai1 È Sempre Mezzogiorno 15,3% di share. Su Canale 5 Forum 17,6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,8% nella prima parte e 9,2% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,6%. Su Rai3 Elisir 7,4%. Quante Storie 6,8% e Passato e Presente 5,3%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,7%, La Signora in Giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira 6,4% nella prima parte e 4,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 12,8%, Il Paradiso delle Signore 18,7%. La Vita Diretta 16,7% (presentazione 17%). Su Canale5 Beautiful 16,3%, Una Vita 16,5%, Uomini e Donne 22,2%, Amici di Maria De Filippi 19,3%, L’Isola dei Famosi 19,2%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 17,2%, Pomeriggio Cinque 15,4% e 16%. Su Rai2 Ore 14 4,2%, Detto Fatto 4,4%. Su Italia1 I Simpson a 6,1%, 6,4% e 5,3%. Su Rai3 Aspettando… Geo 6,7% e Geo 10,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 7,6%. Su La7 Tagadà 3,3% e Tagadoc 1,3%. In Seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10,4% di share. Su Canale 5 TG5 Notte 15,8%. Su Rai2 9-1-1 1,4% e Il Lato Positivo 1,3%. Su Rai 3 Illuminate dedicato a Renata Tebaldi al 2.9%. Il Tg3 Linea Notte 3,7%. Su Italia1 Split 3,5%. Su Rete 4 Senilità 2,7% di share. Le news delle 20. Tg1 5,6 milioni e 23,6%. Tg5 4,794 milioni e 19,7%. TgLa7 1,266 milioni e 5,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento chiave de L’Isola dei Famosi)