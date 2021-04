Ascolti tv 14 aprile digital e pay: Champions al 4,2% su Sky. Picco da 240mila per Djokovic-Sinner. Le ‘cavie’ di RealTime battono Papi canzonettaro

Tra i due match continentali in agenda vince Liverpool-Real, ma va più forte Diretta Gol. In prima serata, tra le native digitali free, sfida tra docureality e show: su RealTime Matrimonio a Prima vista a 822mila e 3,13%. Su Tv8 Name the tune-Indovina la canzone balza a 729mila e 3,2%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 6,5% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8%

Tennis di giorno e poi calcio continentale protagonista alla sera – mercoledì 14 aprile – in esclusiva sulla pay. In tema Champions League, il turno dei quarti di finale oramai senza italiane su Sky ha raggiunto con il complesso delle partite 1,1 milioni ed il 4,2%, avendo in agenda Liverpool-Real Madrid a 450mila e 1,7%, Borussia Dortmund-Manchester City a 106mila spettatori e quindi avendo 542mila spettatori e il 2,1% del pubblico di appassionati a guardare Diretta Gol.

Il bilancio di ieri è stato migliore di quello di sette giorni prima, quando 975 mila spettatori ed il 3,6% era stato il risultato complessivo con Bayern Monaco- Paris Saint Germain a 570mila spettatori con il 2,1% e Diretta Gol a 386 mila e 1,4% (il resto dell’apporto lo aveva garantito Porto-Chelsea). Appare quindi come per gli sportivi italiani – tra i club che sono arrivati in semifinale – il Real Madrid, il Psg, e poi il Manchester City e infine il Chelsea, siano ordinabili in una virtuale graduatoria di appeal, con le combinazioni definite dal sorteggio – Chelsea-Real Madrid e PSG- Manchester City – che garantiscono una dislocazione equilibrata dell’interesse di partenza per i prossimi match.

Tennis, Nole e Jannik fanno il massimo

Lungo tutta la giornata da segnalare l’attenzione rivolta dagli sportivi italiani al Torneo Atp di Montecarlo, che ieri schierando tanti italiani sui campi in terra rossa ha avuto su Sky quasi 100 mila spettatori con una copertura di quasi 700 mila. Al top, ovviamente, la partita tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, vinta dal campione serbo in due set, che ha prodotto 175 mila spettatori con un picco da 240 mila soprattutto.

Sport a parte, sul fronte intrattenimento, sulla pay in evidenza 4 Ristoranti, a 51mila e 0,2% su SkyUno.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prima serata vince il format di RealTime che batte un Name the tune in chiara e sorprendente ripresa

In prima serata. Su RealTime Matrimonio a Prima vista a 822mila e 3,13%. Su Tv8 la seconda puntata di Name the tune-Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione e Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia alle prese con Bugo, Dodi Battaglia, Jake La Furia e Guillermo Mariotto, ha avuto 729mila e 3,2%. Su Rai4 L’Ora nera ha ottenuto 536mila spettatori con 2,1%. Sul 20 Solo contro tutti ha raccolto 509mila spettatori con l’1,9%. Su Nove la puntata di Accordi & Disaccordi con Matteo Bassetti tra gli ospiti a 507mila e 2% di share. Su RaiMovie Mister Felicità 364mila spettatori e 1,4%. Su Iris Michael Clayton 360mila e 1,5%. Su Cine34 Infelici e contenti 241mila spettatori e 0,95%. Su Rai Premium La Fuggitiva fa 235mila spettatori con 0,92%. Su La5 Lol Pazza del mio migliore amico a 216mila spettatori con 0,9%. Su TopCrime Law & Order 203mila spettatori e 0,75%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 537mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age a 519mila e 2%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 476mila spettatori con 1,8%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 43mila e 0,7%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario da Lourdes 659mila spettatori con il 5,2%. Su TV8 Imprevisto d’Amore 184mila spettatori con l’1,6%, Vite da Copertina 99mila spettatori con lo 0,8%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 272mila spettatori e 1,3%. Su Nove Little Big Italy a 168mila spettatori con 0,8%. In seconda serata. Su Real Time la replica di Ti Spedisco in Convento a 374mila spettatori con il 2,1%. Su Nove Fratelli di Crozza ha conseguito 262mila spettatori e 1,7%. Su Tv8 la novità Piacere Maisano a 204mila e 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il Torneo di Montecarlo, Sinner e Djokovic)