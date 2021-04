La guerra con Vivendi? Abbiamo scherzato

Giordani (Mediaset) apre a Vivendi

MF – Milano Finanza, pagina 15, di Andrea Montanari.

In attesa della sentenza del Tribunale di Milano sulla causa da 3 miliardi promossa da Mediaset contro Vivendi per il mancato acquisto della pay tv Premium, da Cologno Monzese arrivano segnali d’apertura nei confronti del socio (28,8%) francese. «Se ci fosse un buon progetto con Vivendi sarebbe meglio farlo che non farlo. Questo è il nostro approccio. Qualunque idea arrivasse sul nostro tavolo la valuteremmo», ha dichiarato il cfo Marco Giordani, in una video intervista a The Voice of Business.

(Nella foto le sedi di Mediaset e Vivendi)