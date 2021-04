Ascolti tv 14 aprile 2021: Montalbano in replica stende tutti, Chi l’ha visto? batte Canale5

Ascolti tv: la fiction di Rai1 non ha avversari

Torna Il commissario Montalbano su Rai1 e annienta gli avversari nella gara degli ascolti tv delle reti generaliste, anche se in replica. Ieri sera Salvo amato, Livia mia ha registrato il 19,6% di share media con 4,504 milioni di telespettatori. Lo stesso episodio il 9 marzo 2020 aveva raccolto il 39,04% e 9,3 milioni.

Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 12,8% e 2,896 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il programma di Federica Scirelli aveva portato a casa il 13,8% e 3,1 milioni, con il caso Denise Pipitone.

Terza piazza per la serie tv turca Daydreamer su Canale5 con il 10% e 2,274 milioni di contatti. Sette giorni l’ammiraglia Mediaset proponeva la fiction Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli con il 15,2% e 3,5 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film King Arthur: il potere della spada su Italia1 con 5,3% e 1,246 milioni di spettatori, poi Game of Games – Gioco Loco su Rai2 con il 3,9% e 930 mila e Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 al 3,2% e 729 mila.

Si chiude con Zona bianca su Rete4 con il 3,5% e 724 mila contatti, poi il talk show Accordi&Disaccordi su Nove con il 2% e 507 mila e Atlantide – La guerra delle spie su La7 con il 2,6% e 456 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,1%.

In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,96% e 518 mila, mentre Deal with it su Nove al 2% e 536 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)