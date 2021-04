Ascolti tv 13 aprile digital e pay: Champions League a 3,2% su Sky, che si accende anche col tennis. Primo appuntamento batte Lilly Schonauer

Su SkyUno il torneo ATP di Montecarlo stabilizza 75 mila spettatori per l’intera giornata. Tra le native digitali free in prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento 607mila e 2,2%. Su Rai Premium Lilly Schonauer 529mila e 2%. Sul 20 Live! Corsa contro il tempo 474mila e 1,8%. Sul Nove Déjà Vu Corsa contro il tempo 414mila e 1,8%.

Ascolti tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,7% nelle 24 ore e 6,6% in prima serata. Altre Mediaset 7,6% e 7,5%

Non c’erano più le squadre italiane impegnate – martedì 13 aprile – ma Canale 5 per i quarti di finale di Champions League proponeva in chiaro Psg-Bayern Monaco, che ha portato a casa 4,279 milioni di spettatori ed il 15,9%, potendo contare sulle prodezze dei vari Mbappè, Neymar e Muller.

Vinta dai tedeschi per uno a zero, la partita ha prodotto il passaggio in semifinale dei parigini, riscuotendo inoltre sulla pay tv 635 mila spettatori con il 2,3%. Rispetto all’ascolto in chiaro su Canale 5, la Champions League a pagamento su Sky ha conseguito ulteriori 871mila spettatori con il 3,2% di share, trasmettendo anche Diretta Gol (232mila) e conquistando circa 100 mila con Chelsea-Porto, vinta dai portoghesi per uno a zero, ma che ha qualificato al turno successivo gli inglesi.

Interessante, inoltre, in tema sport, la performance complessiva delle quasi 8 ore del Torneo ATP di tennis da Montecarlo trasmesse da Sky: 75mila spettatori, con una copertura complessiva di 473 mila, per una prima fase piena di giocatori italiani.

Tra le digital free vince il format di RealTime davanti RaiPremium

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento raccoglie 607mila spettatori e il 2,2%. Su Rai Premium Lilly Schonauer a 529mila spettatori e il 2%. Sul 20 Live! Corsa contro il tempo ha ottenuto 474mila spettatori e 1,8%. Sul Nove Déjà Vu Corsa contro il tempo ha raccolto 414mila spettatori con l’1,8%. Su RaiMovie The Idol a 373mila e 1,4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 363mila spettatori con l’1,5%. Su Rai4 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi 357mila spettatori con l’1,4%. Su Iris La legge del Signore 345mila e 1,5%. Su La5 L’Isola dei Famosi a 224mila spettatori con l’1,2%. Su La7D Downton Abbey raccoglie 162mila spettatori con lo 0,7%. Su TopCrime Deception 161mila spettatori con 0,6%. Su Cine 34 Prof. Guido Tersilli a 155mila e 0,59%. Su Italia2 Parto col folle a 56mila spettatori e 0,2%.

In access: vince Papi davanti a Corsi e Della Zorza

Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 544mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age 518mila spettatori con 1,9%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 512mila e 1,9%. In preserale. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 301mila spettatori e 1,4%. Su Nove Deal with it ha raccolto 148mila spettatori e 0,6%. Al mattino e mezzodì. Su Rai4 Criminal Minds ha ottenuto 227mila spettatori con l’1,4%. Su Tv8 Ogni Mattina 61mila e 1%; Quattro Ristoranti ha raccolto 91mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 642mila spettatori con il 4,9%. Su TV8 Inaspettate Passioni 201mila spettatori e 1,7%. Vite da Copertina 91mila spettatori con lo 0,7%. In seconda serata. Su Nove Michelangelo a 111mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 Lo Hobbit: La desolazione di Smaug a 99mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chelsea-Porto, il gol dei portoghesi)