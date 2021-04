Ascolti tv analisi 13 aprile: Leonardo tornerà anche se… Giordano (senza ospiti) corre dietro Floris che ne ha un esercito. Salvini non si addice a Bianchina

Ascolti tv talk politici, picchi: nella pausa del calcio Floris a 1,656 milioni con Bersani; alle 21.57 Giordano a 1,5 milioni con l’aggressione alla troupe. Fuori dal Coro supera il 10% dopo mezzanotte

Il bilancio finale si può considerare buono, anche se dalla partenza all’arrivo la fiction Lux ha perso per strada quasi 1,7 milioni di spettatori e circa sette punti di share. Alla prima puntata Leonardo aveva avuto 6,950 milioni con il 28,2%. Alla seconda prova la serie con Aidan Turner era calata a 5,9 milioni ed il 23,9%. Alla terza era arrivata a 5,3 milioni ed il 21,7%. Ieri – martedì 13 aprile alla quarta ed ultima prova della prima stagione – con la storia caratterizzata dalla competizione (alla fine sfumata) con Michelangelo (Pierpaolo Spollon) ed il finale ad effetto (happy e aperto), gli sono rimasti attaccati 5,279 milioni di spettatori con il 21,3%. I meter e lo sviluppo della trama consentono quindi di guardare al futuro. Il risultato è da conferma, e autorizza la produzione di una seconda stagione, anche se le esperienze con i prodotti di questo taglio e questa ambizione, dicono che allungare il discorso non è sempre saggio. I Medici, ad esempio, erano partiti con gli otto milioni ed il 28,9% della prima puntata della prima stagione per poi ritrovarsi, all’ultima puntata della seconda a 4,2 milioni ed il 19,7%, e al finale della terza stagione con ‘soli’ 3,4 milioni di spettatori ed il 15,7%. Detto che per questo tipo di prodotti, che di regola sfondano anche fuori dai nostri confini, valgono anche altri parametri e indicatori, non c’è dubbio comunque che i trend di Auditel qualche considerazione prudente la suggeriscano.

Ecco la Champions League senza italiane che potenziale ha

Ieri ancora una volta la fiction di Rai1 si è trovata di fronte un prodotto in grado di sottrargli molto pubblico maschile. Su Canale 5 i quarti di finale di Champions League senza italiane e con il match Psg-Bayern Monaco, vinto dai tedeschi per uno a zero, ma con i parigini che hanno guadagnato la semifinale, ha avuto 4,279 milioni di spettatori e il 15,9% di share, battendo nettamente l’altro quarto di finale di sette giorni prima (Real Madrid-Liverpool aveva conquistato 3,341 milioni e 12,4% di share sempre su Canale 5). Inoltre la Champions League a pagamento su Sky ha conseguito ulteriori 871mila spettatori con il 3,2% di share, trasmettendo anche Diretta Gol e Chelsea-Porto.

In questo contesto ha retto bene Italia 1, meno Rai2. Su Italia Le Iene si sono confermate a 1,890 milioni di spettatori e 10,4% di share. Su Rai2 il ritorno di Enrico Brignano con Un’ora sola vi vorrei è calato invece a 1,5 milioni e 5,8% (aveva avuto invece 1,816 milioni e 6,7% di share sette giorni prima).

Tra i talk politici si è assistito ad un sostanziale ribaltamento degli equilibri della settimana scorsa: nella terna dei giornalistici, con Leonardo su Rai1 e il Real su Canale 5, Bianca Berlinguer – che aveva vinto a sorpresa la sfida di sette giorni prima – ha puntato tra gli altri su Matteo Salvini, Walter Veltroni, Massimo Galli, Antonella Clerici, Michele Mirabella, atterrando all’ultimo posto con 954mila spettatori ed il 4,2% di share (1,175 milioni di spettatori ed il 5,3% sette giorni prima).

È stata paritaria, invece, la sfida tra l’esercito di ospiti (Pierluigi Bersani, Barbara Gallavotti, Stefania Salmaso, Massimo Ghini, Bernabò Bocca, Ilaria Sotis, Elisabetta Gardini, Raffaello Lupi, Giacomo Mameli, Antonio Caprarica, Pietro Castellitto, Pierpaolo Sileri, Maria Rita Gismondo tra gli altri) messo in campo da un Giovanni Floris, incline a parlare molto di vaccini ed economia, ed un Mario Giordano sempre invasato e incline all’urlo di protesta, con pochi ospiti in studio e tanti servizi sul campo (tra cui quello in cui gli occupanti abusivi di una casa hanno mandato all’ospedale i membri della troupe del programma)

Il bilancio per numero di spettatori dice: DiMartedì 1,192 milioni ed il 5,1%, con la coda a 373mila e 4,1% (1,059 milioni e 4,6% sette giorni prima); Fuori dal coro 1,069 milioni di spettatori ed il 5,5% (1,005 milioni di spettatori e 5,3% sette giorni prima); #Cartabianca 954mila ed il 4,2% di share (1,175 milioni di spettatori ed il 5,3% sette giorni prima).

Se si considera il periodo in cui i programmi sono andati in onda contemporaneamente, questo il bilancio: Floris 1,189 milioni di spettatori e 5,1%; Giordano 1,180 milioni di spettatori e 5,06%; Berlinguer 965 mila e 4,2%.

Le altre partite di giornata. Amadeus con Tosca D’Aquino stacca Striscina

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,565 milioni di spettatori con il 20,22%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 4,2 milioni di spettatori con uno share del 15,9%. Su Italia1 CSI Miami 1,6 milioni di spettatori con il 5,9%. Su Rai3 Via dei matti 1,539 milioni di spettatori e 6%. Un posto al sole a 1,792 milioni e 6,6%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 1,9 milioni e 7% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,455 milioni di spettatori e 5,3% di share. Su Rai2 Tg2 Post 1,143 milioni di spettatori e 4,1% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,946 milioni e 18,7%, L’Eredità 4,539 milioni e 23,04%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,354 milioni di spettatori con il 15,5% di share e Avanti un altro 3,736 milioni di spettatori con il 19,5% di share. Su Rai3 TGR 3,474 milioni di spettatori con il 15,9%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 16,9%, Storie Italiane 17,1% e 14,6%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17,8% nella prima parte, 18,2% nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,84%. Su Rai3 Agorà 9,3% di share; Mi Manda RaiTre al 6,1%. Su La7 Omnibus 3,4%, Coffee Break 4,2%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 17,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% nella prima parte e 8,5% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,9%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1,65% di share e La Signora in Giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira 5,9% e 4,64%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,9% e Il Paradiso delle Signore 18,6%. La Vita in Diretta 16,8% (presentazione 15,4%). Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 17,7%, Uomini e Donne 22,4%, Amici di Maria De Filippi 17,8%, Isola dei famosi 17,6%, Daydreamer 18,4%, Pomeriggio Cinque 16,3% e 15,5%. Su Rai 2 Ore 14 4%, Detto Fatto 3,8% di share. Su Italia1 I Simpson 5,2% nel primo episodio e 5,8% nel secondo e 4,9%. Su Rai3 Geo 7,2% e 11% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,44%. Su La7 Tagadà 3,5% e Tagadoc 1,6%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,2% di share. Su Canale 5 Champions League 5,6%. Su Rai2 Fuori Tema 4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 4,5%. Su Italia 1 Amici 9,9%. Alle 20. Tg1 a 5,8 milioni e 24,2%; Tg5 a 5,052 milioni e 20,9%; e TgLa7 a 1,343 milioni e 5,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)