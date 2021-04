Qui si fa l’Italia digitale o si muore!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: docuserie a ottobre su RaiPlay prodotta per “Operazione risorgimento digitale”, la partnership promossa da Tim tra imprese, istituzioni e terzo settore per la diffusione della cultura digitale a cui hanno aderito 40 partner.

Docuserie per Tim

ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi.

Le storie di chi grazie al digitale ha cambiato le proprie abitudini e stili di vita per lavorare, studiare, trovare nuove opportunità prima e durante la pandemia. Saranno raccontate in una docuserie che andrà in onda a ottobre su RaiPlay prodotta per Operazione risorgimento digitale, la partnership promossa da Tim tra imprese, istituzioni e terzo settore per la diffusione della cultura digitale a cui hanno aderito 40 partner. Da ieri e fino al 26 aprile è possibile raccontare le proprie esperienze su storie.risorgimentodigitale.it e partecipare al contest che individuerà le otto storie da raccontare.

«Operazione risorgimento digitale è nata prima del Covid, nel 2019», ha raccontato il presidente di Tim, Salvatore Rossi, «constatando quanto fosse necessario fare qualcosa per innalzare il livello di competenza digitale del paese. Abbiamo iniziato andando nelle piazze delle medie città e offrendo corsi alle persone che volevano imparare i rudimenti del digitale, gratuitamente e senza implicazioni commerciali per Tim. Poi è arrivato il Covid, abbiamo capito che si poteva far diventare virtuale questo giro d’Italia. Mai idea fu più produttiva, abbiamo avuto più successo di quanto ne avremmo avuto se fosse rimasta fisica. Oltre 1 milione di italiani sono stati coinvolti da questa iniziativa».

La partnership con RaiPlay

La docuserie, ha aggiunto Rossi durante la presentazione insieme con Elena Capparelli, direttrice RaiPlay e Digital, Andrea Laudadio, responsabile Tim Academy e Development, e Riccardo Luna, ideatore del progetto, è un «ulteriore salto di qualità», il cui lancio arriva all’indomani dell’appello del presidente del consiglio Mario Draghi a non lasciare nessuno indietro sul digitale.

