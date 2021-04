E la pubblicità in Tv cala ancora

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: mercato in flessione del -12,3% nel solo mese di febbraio e del -8,7% nel consolidato dei primi due mesi del 2021. Peggio di tutti fa La7: -74%, poco sotto i 24 milioni.

Pubblicità in flessione per i broadcaster Tv

Il Sole 24 Ore, pagina 26, di A.Bio.

L’andamento del mercato pubblicitario in Italia nel bimestre gennaio-febbraio testimonia con chiarezza la distanza fra il prima e il post Covid, con un mercato in flessione del -12,3% nel solo mese di febbraio e del -8,7% nel consolidato dei due mesi. Senza i cosiddetti Ott, i giganti Google e Facebook in primis, il calo nel bimestre secondo la Nielsen che ha diffuso i dati sarebbe anche peggiore.

«Abbiamo di fronte un periodo importante con buone possibilità di recupero», dice Alberto Dal casso di Nielsen. A oggi, quanto alla Tv, sugli 1,2 miliardi di euro di raccolta dell’intero mercato (comprensiva di stima degli Ott) il peso è anche leggermente salito (dal 44,8 al 45,2% del totale). Ma questo perché dalle altre parti (big del web esclusi) ci si lecca le ferite. E così per i due mesi i dati Nielsen segnalano -7,9% generale; -3,5% per Mediaset (a 312 milioni; il 56,6% del totale Tv); -22,8% della Rai (a 106 milioni); -2% di Sky (a 73,2 milioni); -3,3% di Discovery (a 35,9 milioni) e -74% di La7, poco sotto i 24 milioni.