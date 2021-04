Ascolti tv 12 aprile digital e pay: il Sassuolo e Divorzio a Las Vegas accendono Sky. Mortal fa breccia su Rai4. Al pomeriggio boom Lourdes

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,5% intera giornata e 5,94% prima serata; altre Mediaset 7,2% e 7,4%.

Tanti film e una dose ridotta di calcio. C’era un posticipo non da prima fascia, ieri, lunedì 12 aprile, per il calcio di Serie A: Benevento-Sassuolo vinta dalla squadra di Roberto De Zerbi fuori casa per uno a zero, ha riscosso mediamente 330mila spettatori con l’1,2%.

Su SkyCinema1, inoltre, la commedia nazionale Divorzio a Las Vegas è arrivata a 126mila e 0,6%. Su SkyUno Best Bakery a 36mila e 0,13%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Rai4 davanti a Borghese

In prima serata. Su Rai4 Mortal a 433mila spettatori con 1,7%. Su Tv8 4 Ristoranti a 412mila spettatori con 1,6%. Su Iris Giochi di potere a 356mila e 1,4%. Sul Nove Il Monaco ha raccolto 350mila spettatori con 1,4%. Su Rai Movie Vento di terre lontane a 332mila spettatori con 1,3%. Su 20 Dracula Untold a 323mila e 1,2%. Su Cine 34 La vita è una cosa meravigliosa 308mila spettatori e 1,21%. Su Rai Premium Sognando Manhattan 308mila spettatori e 1,17%. Su Real Time Vite al limite ha trovato 291mila cultori e 1,14%. Su La5 Rosamunde Pilcher 220mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Csi Miami 205mila spettatori e 0,75%. Su Italia2 Beowulf & Grendel a 41mila spettatori con 0,17%.

Nelle altre fasce, derby Papi contro Corsi allo sprint

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 67mila spettatori con 1%. 4 Ristoranti 103mila e 0,9%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 739mila spettatori con il 5%. Solo io e Te fa 269mila spettatori con il 2,1%. Vite da Copertina ha raccolto 269mila spettatori con il 2,1%. Su Rai4 Siren a 172mila spettatori e 1,1% e poi a 160mila spettatori e 1,2%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 320mila spettatori con l’1,4%. In access. Su Tv8 Guess my age a 521mila e 1,9%. Su Nove Deal with it ha raccolto 514mila spettatori e 1,9%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti ha raccolto 468mila spettatori e 1,7%. Su La5 Uomini e Donne 437mila spettatori con l’1,7% In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 291mila spettatori con 1,5%. Sul Nove Man on fire 141mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Mortal)