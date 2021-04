Ascolti tv 11 aprile digital e pay: Juve al 5,4% su Sky. Inter ‘normale’ su Dazn1 (con lo streaming in tilt). Meglio il Convento dei 4 Ristoranti

Circa 100 mila spettatori per Sonego che batte Djere in tre set a Cagliari. Su RealTime Ti spedisco in convento 678mila e 2,51%. Su Tv8 la puntata di 4Hotel è stata vista da 605mila spettatori con il 2,28%. Su RaiMovie Abel Il figlio del vento 434mila e 1,64%.

Ascolti Tv, opzioni: il tennis italiano si conferma ‘in forma’ con il torneo Atp250 di Cagliari; alle 15 con la Serie A, Sky a 1,7 milioni e 9,1%

In pausa i motori, sia le gare di Formula 1 che quelle del Motomondiale, c’era la Serie A ma anche il tennis, domenica 11 aprile, ad accendere l’attenzione sulle alternative alla generaliste. Altro spunto interessante, col i problemi allo streaming di Dazn, non si è particolarmente eccitato l’ascolto di Dazn1 per quello che riguarda i match dell’ora di pranzo e del pomeriggio, visibili senza problemi solo sul canale dedicato di Sky. Ma vediamo le prestazioni del calcio.

Su Sky alle 15.00, la partita vinta dalla Juventus contro il Genoa, ha riscosso 1,010 milioni d spettatori ed il 5,4% di share. Allo stesso orario Sampdoria-Napoli ha conseguito 459mila spettatori con il 2,5% di share. Con il totale della partite delle 15.00 su Sky che così ha raggiunto quota 1,7 milioni e 9,1%. Su Dazn alle 15.00, quasi invisibile in streaming, sul 209 di Dazn1 su Sky, Verona-Lazio ha avuto solo 92mila spettatori.

Sempre avversata da problemi tecnici nell’emissione Iptv, su Dazn 209 Inter-Cagliari all’ora di pranzo ha avuto 691mila spettatori e 3,5%. Alle 18.00 su Sky Roma-Bologna ha conseguito 741mila spettatori ed il 3,7%. Alla sera Fiorentina-Atalanta ha conseguito 803mila spettatori ed il 3% di share.

Un piccolo miracolo, si può considerare il bilancio del torneo Atp di Cagliari 250. La vittoria del giovane campione italiano Lorenzo Sonego in tre set contro Lazslo Djere ha riscosso una media di 100 mila spettatori circa, con picchi da 230mila spettatori.

Tra le native digitali free. Vince Real Time su Tv8

Su RealTime Ti spedisco in convento 678mila e 2,51%. Su Tv8 la puntata di 4Hotel è stata vista da 605mila spettatori con il 2,28%. Su RaiMovie Abel Il figlio del vento 434mila e 1,64%. Sul 20 Senza nome e senza regole è stato la scelta di 419mila spettatori con 1,7% di share. Su Iris Charlotte Gray 391mila e 1,56%. Su Rai4 L’amore infedele 386mila e 1,55%. Su La5 Quasi sposi 357mila e 1,34%. Sul Nove Casamonica: Le mani su Roma a 345mila e 1,34%. Su Cine 34 Le Comiche 277mila e 1,1%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo 266mila e 1%. Su Rai Premium Canzone segreta a 142mila e 0,6%.

In access. Su Tv8 4 Ristoranti ha avuto 581mila spettatori con 2,1%. Su Nove Little big Italy ha trovato 339mila spettatori e 1,3% di share. In seconda serata. Su Nove Matteo Messina Denaro ha trovato 261mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 Scemi da matrimonio ha avuto 230mila spettatori con 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juventus-Genoa)