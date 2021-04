Ascolti tv 11 aprile 2021: Paolo Bonolis batte la fiction di Rai1 e Fazio

Ascolti tv: la versione serale di Avanti un altro! davanti a La compagnia del Cigno 2

Il cambio in prima serata di Canale5, con la staffetta tra Barbara D’Urso e Paolo Bonolis, ha fatto bene a Mediaset che finalmente conquista il primato della domenica. E così Avanti un altro! – Pure di sera, versione di prime time del quiz game preserale, ha portato a casa il 17,59% e 4,109 milioni d’italiani collegati. L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda il 28 marzo, aveva invece fatto il 13,7% e 2,3 milioni.

Seconda posizione per il debutto della seconda stagione della fiction La compagnia del Cigno su Rai1, che ha registrato il 17,02% di share media con 4,050 milioni di telespettatori, perdendo però circa 6 punti percentuali rispetto alla prima stagione in onda nel 2019. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 15,5% e 3,7 milioni con il film di Pasqua Risorto con Joseph Fiennes.

Medaglia di bronzo per Che tempo che fa su Rai3 con l’11% e 3,021 milioni di contatti. Domenica scorsa la stessa rete proponeva la finale de Il Borgo dei Borghi con Camila Raznovich con l’8,7% e 2 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il talk show Non è L’Arena su La7 con il 5,98% e 1,591 milioni di spettatori, poi la serie tv 9-1-1 su Rai2 con il 4,63% e 1,281 milioni e il film X-Men – Giorni di un futuro passato su Italia1 con il 4,73% e 1,112 milioni.

Si chiude con il film Flight su Rete4 con il 3,41% e 728 mila contatti, poi Bruno Barbieri – 4 Hotel su Tv8 al 2,28% con 605 mila e Casamonica – Le mani su Roma su Nove all’1,34% e X346 mila.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio Domenica In su Rai1 al 17,7%, mentre Domenica Live attualità su Canale5 all’11% nella prima parte e il 13% nella seconda.

Nel preserale L’Eredità meglio di su Rai1 al 20,8%, mentre Avanti un altro su Canale5 al 17%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Avanti un altro! – Pure di sera)